Superbike Estoril, Prove 3: Toprak dà un’altra spallata al record

Toprak Razgtalioglu ha ulteriormente ritoccato il primato ufficioso dell’Estoril. Nei trenta minuti della FP30 la Yamaha si è spinta fino a 1’36″233, e non è stato un giro tutt-o-niente, ma la ciliegina di una simulazione da primato. Se il turco azzecca la combinazione di gomma e assetto, qui ha davvero la prima vittoria stagionale a portata di mano. Jonathan Rea però si è avvicinato, e dà l’impressione di potersela giocare. In agguato le Ducati di Alvaro Bautista e di un rinfrancato Michael Rinaldi.

La FP3 in diretta

10:28 Toprak sta producendosi in una simulazione con riferimenti eccezionali, tutti sotto 1’36″5. Rea è rientrato ai box. Le Ducati di Bautista e Rinaldi sono terza e quarta ma a 7-8 decimi dalla Yamaha.

10:24 Scivolata per Garrett Gerloff, che venerdi aveva chiuso in P1 la sessione d’apertura. Il texano prima dell’incidente era soltanto undicesimo. Ripartono Rea e Bautista.

10:24 Adesso è Toprak a volare: 1’36″233, meglio del record di venerdi. Jonathan Rea è ancora fermo ai box.

10:20 La risposta di Toprak non si è fatta attendere: al ritorno in pista ha subito stampato 1’36″494, mettendosi alle spalle Jonathan Rea. Siamo a due decimi dal riferimento dello stesso pilota del giorno precedente.

10:15 Fores subito velocissimo: pur non avendo mai guidato la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven gli sono bastati sei giri per balzare all’ottavo posto con 1’38″201. Ricordiamo che lo spagnolo guida la stessa moto nell’Endurance, quindi con specifiche tecniche e gomme completamente diverse. Si è fermato ai box anche Alvaro Bautista, che ha otto giri all’attivo e un passivo di 0″444 da Rea.

10:13 Jonathan Rea è entrato nei box, 1’36″571 è la sua migliore prestazione del week end. E’ fermo anche Razgatlioglu che al momento è soltanto nono in classifica a 1″659 dall’ex iridato.

10:11 Continua la favolosa simulazione gara di Jonathan Rea: quarto passaggio in 1’36″760, quinto in 1’36″571, Bautista è a mezzo secondo, seguono Lowes, Rinaldi, Redding e Razgatlioglu: il turco ancora non si è acceso.

10:07 Jonathan Rea scatenato: al secondo giro cronometrato ha fatto 1’37″024, il terzo in 1’36″761. Al momento ha quasi un secondo di vantaggio su Michael Rinaldi secondo in classifica.

10:03 Primo riferimento della FP3: Jonathan Rea 1’37″244, siamo ancora molto distanti dai tempi del giorno prima.

10:02 Curiosità per il debutto di Xavi Fores sulla Ducati Go Eleven: il 36enne spagnolo sostituisce in corsa Phillip Ottl che si è fratturato la spalla destra cadendo nei minuti finali della FP2

10:00 Luce verde, parte la FP3 che ha una durata di 30 minuti. I primi a lanciarsi in pista sono Eugene Laverty (BMW) e Jonathan Rea (Kawasaki)

09:57 Su questo tracciato la scelta di gomma è complicatissima. L’anno scorso Jonathan Rea ha dominato le due gare lunghe utilizzando la SC0, cioè la soluzione media. Per andare forte con la SCX, la soluzione preferita da Bautista e Toprak, è necessario che l’asfalto sia particolarmente caldo. Quindi occhio al meteo. In FP2, venerdi pomeriggio, c’erano 39°C d’asfalto, una soglia più che sufficiente per l’utilizzo della SCX. Per domenica però è previsto un calo di temperatura.

09:52 Alvaro Bautista comanda il Mondiale con 109 punti: il pilota della Ducati nelle sei gare disputate ha vinto tre volte e non ha mai fatto peggio di terzo. Jonathan Rea è staccato di 18 punti, Toprak Razgtalioglu, iridato in carica, è a meno 45 punti: entrambi pagano la collisione all’inizio di gara 2 in Olanda.

L’Estoril, nei pressi di Lisbona, ospita il terzo dei dodici round del Mondiale Superbike 2022. Nelle due sessioni del venerdi il più veloce è stato Toprak Razgatlioglu (Yamaha), autore del nuovo primato ufficioso della pista in 1’36″290. Qui cronaca e risultati di giornata. I diretti rivali nella corsa al titolo, cioè Alvaro Bautista e Jonathan Rea, sono incollati: il week end ci riserva tre fantastiche sfide come quelle cui abbiamo già seguito al MotorLand Aragon e Assen.

