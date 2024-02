Jonathan Rea, le condizioni dopo il brutto incidente: “Serve un reset”

Partenza davvero da incubo per Jonathan Rea con la Yamaha. 0 punti dopo il primo round della stagione Superbike 2024 a Phillip Island. In Gara 1 è affondato al 17° posto anche a causa di un problema al pit stop, in Superpole Race ha chiuso 10° e quindi appena fuori dalla zona punti, in Gara 2 è stato protagonista di una brutta caduta in curva 11 che ha provocato la bandiera rossa. Era cosciente ed è stato portato presso il Centro Medico del circuito, dove hanno riscontrato qualche contusione e qualche abrasione. Nessun infortunio serio, per fortuna, ma è stato dichiarato comunque “unfit” dai dottori.

Superbike Phillip Island, le condizioni fisiche di Jonathan Rea

Al termine della giornata il sei volte campione del mondo SBK non può che essere amareggiato per quanto successo: “Fisicamente sono ok. Ho sbattuto abbastanza forte l’anca nell’incidente, ma per fortuna non ho riportato infortuni da martedì dopo aver avuto due grandi cadute. Sono davvero frustrato, perché la caduta è stata una grande sorpresa, è arrivata mentre stavo costruendo il mio feeling con la moto. Ho tratto profitto quando Razgatlioglu ha avuto un problema al motore, mi sono trovato in una buona posizione. Appena ho iniziato a sentirmi fiducioso, sono caduto. Devo solo ricostruire da zero, analizzare l’incidente e cercare di migliorare il feeling. Si può vedere da quanto sia competitivo “Loka” che possiamo arrivarci. Voglio tornare a casa adesso, fare un reset e tornare più forte a Barcellona“.

La cosa positiva è che il pilota del team Pata Prometeon Yamaha stia bene. Aveva avuto una brutta caduta già nel test di martedì, oggi ha avuto un altro crash che gli ha lasciato qualche conseguenza fisica, seppur non grave. Non il modo migliore di iniziare la sua esperienza sulla R1, ma siamo sicuri che Jonny sarà più forte nei prossimi round, a partire da quello in Catalunya (22-24 marzo) che sarà preceduto da due giornate di test molto utile per fare progressi.

Tra l’altro oggi fa festa il suo ex team, visto che Alex Lowes ha vinto Superpole Race e Gara 2, mettendosi così in testa alla classifica piloti Superbike. Kawasaki grande sorpresa oggi. E, in negativo, lo è stato anche Rea in questo weekend.

