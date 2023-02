Il week-end di Phillip Island è il più nero della storia di EvanBros. La squadra diretta da Fabio Evangelista non aveva mai lasciato un circuito senza neppure un punto in classifica ma con due cadute. Il bilancio della trasferta australiana è negativo però ci sono dei segnali incoraggianti. Sabato, in condizioni estremamente difficili, Andrea Mantovani è riuscito ad essere comunque protagonista (leggi qui). Domenica invece è stata una giornata totalmente da dimenticare ma che per fortuna non ha lasciato strascichi a livello fisico. Ora l’essenziale è spingere sul tasto del reset e ripartire: il potenziale c’è e si è visto anche a Phillip Island.

Fabio Evangelista, che effetto fa lasciare l’Australia così?

“E’ la prima volta con zero punti ed è una sensazione strana. Sabato ci poteva stare perché la gara è stata condizionata dal meteo e dalla scelta delle gomme: avevamo montato le intermedie con le quali si sarebbe potuto classificare quinto se non avesse iniziato a piovere a tre giri dalla fine. Purtroppo non è riuscito a restare in piedi. Mi hanno detto che correre con quelle gomme lì negli ultimi giri era come guidare sul ghiaccio”.

In gara-2 Andrea Mantovani è stato tradito dalla voglia emergere?

“Domenica purtroppo Andrea ha esagerato per cercare di andare a prendere il gruppetto davanti al lui. Alla 1 si è lanciato staccando in maniera eccessiva e perdendo il davanti a 220 chilometri orari. Per fortuna sta bene, ha preso solo una botta alla mano e tanta paura quindi sarà pronto per Mandalika”.

Ora siete già in Indonesia per il secondo round. Cosa ti aspetti?

“La speranza è sempre quella di centrare la top 10, quello che avremmo potuto fare sia sabato che domenica e sarebbe stato un ottimo risultato. Per Mantovani una pista nuova anche Mandalika, come lo era quella di Phillip Island. Cercheremo di fare un week-end in progressione, di portare a casa i primi punti mondiali di Andrea e conquistare quindi un buon piazzamento”.

