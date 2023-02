Supersport: Andrea Mantovani all-in, la rimonta evapora nella pioggia

Emozioni contrastanti. Da un lato l’amarezza per un buon piazzamento svanito a tre giri dalla fine ma dall’altro la soddisfazione e la consapevolezza di essere tra i big del Mondiale Supersport. Andrea Mantovani nel pre-campionato non si era mai visto nelle prime posizioni ma già alla prima gara è stato per diversi giri in zona podio. “Manto” è uno tra i piloti che destano maggiore curiosità. Arriva dal CIV Superbike, non è più un ragazzino e gareggia per un top team. E’ a tutti gli effetti una scommessa dell’EvanBros ma ha subito dimostrato di meritare pienamente quel posto e la fiducia della squadra. Al debutto a Phillip Island e stato autore una gran rimonta in condizioni difficili, ha fatto dei bellissimi sorpassi ed è stato costantemente nelle posizioni che contano. Se non fosse caduto a causa di una scelta di gomme errata, avrebbe centrato certamente un bel piazzamento.

“E’ stata una bellissima gara – racconta Andrea Mantovani a Corsedimoto – Ho fatto una super rimonta da sedicesimo a secondo. E’ stato difficile con tante ripartenze e le condizioni che cambiavano di continuo. Noi abbiamo scelto le gomme intermedie mentre la maggior parte degli altri ha montato le rain. Peccato perché se non avesse iniziato a piovere sarebbe stata la scelta giusta. E’ sempre difficile con un meteo del genere. A 4 giri dalla fine è scesa la pioggia ed a quel punto ho cercato di essere cauto, pensando a concludere la gara. A tre giri dalla bandiera a scacchi purtroppo mi si è chiuso lo terzo e sono caduto“.

Al di là del singolo episodio, sei sulla strada giusta?

“Sì, ora guardo avanti e penso già a gara-2, sperando che il meteo sia migliore. Ringrazio la squadra per il lavoro svolto e sono convinto che si possa fare bene. Lo abbiamo dimostrato”.