Attimi eterni, sorrisi, emozioni indelebili e già ricordi. Andrea Mantovani non dimenticherà mai questi giorni. Gli ultimi preparativi prima della partenza, il volo dall’Italia, l’arrivo in Australia, la passeggiata con i meccanici lungo il circuito ed i suoi primi giri a Phillip Island con la Yamaha del team EvanBros. Andrea Mantovani, a ventotto anni, è alla sua prima stagione completa ad alti livelli. In passato aveva partecipato ad alcune gare del Mondiale Superbike ed aveva corso in Stock 1000 ma il Mondiale Supersport è un’altra cosa. E’ un rookie ma rispetto ai ragazzini ha una consapevolezza diversa: vive tutto con maggiore intensità. Durante i test è riuscito a migliorare costantemente. Nell’ultimo turno ha fatto un dritto ma per il resto è andato tutto bene. Nella combinata è tredicesimo. A parte Bulega gli altri piloti non sono lontani e Andrea, essendo all’esordio assoluto, ha dei margini di crescita superiori ad altri.

Andrea Mantovani, quali emozioni stai provando?

“E’ la prima volta che venivo a correre in Australia. Phillip Island è un parco giochi a cielo aperto e provo delle emozioni incredibili. Prendere il rettilineo e vedere di fronte l’oceano è qualcosa di meraviglioso. Sembra di decollare sul mare. Dall’ inizio del rettilineo non vedi la prima curva e quindi in discesa è qualcosa di magnifico”.

Soddisfatto di queste due giornate di test?

“Sono stati due giorni intensi ma è andato tutto bene. I test sono stati positivi. Abbiamo fatto due giornate sempre in crescita tanto che l’ultimo giro dell’ultimo giorno ho fatto il best-lap. Qui è bellissimo. Sono felice: era importante fare un buon lavoro, uno step di crescita in previsione del week-end di gara”.

Cosa ti aspetti?

“Stiamo lavorando sodo per prepararci al week-end di gara nel miglior modo possibile. In queste prime gare per me è tutto nuovo quindi è difficile dire cosa ci si può aspettare ma sono convinto che il lavoro svolto potrà dare i suoi frutti. Da parte mia, ovviamente, c’è il massimo impegno. A pochi giorni dal mio esordio in campionato ringrazio il Cremona Circuit, tutti quelli che mi supportano, il team EvanBros che ha creduto in me, gli amici, i tifosi…Per me essere qui, in Australia, al via del primo round del Mondiale Supersport è veramente un sogno che si realizza”.

Foto Instagram Andrea Mantovani