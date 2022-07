Axel Bassani top Superbike nella sfida fra Ducati: “Spero di esserci ancora”

Axel Bassani oggi compie 23 anni e ieri ha già festeggiato con una bellissima prestazione alla Race of Champions. Il portacolori di Motocorsa si è classificato settimo, primo tra i piloti di Superbike ed è stato davanti a tanti piloti affermati. Axel Bassani è il migliore dei piloti indipendenti nel Mondiale Superbike ed ha confermato il suo valore anche alla gara show di Misano. Il talento veneto spera che la Ducati lo promuova ufficiale, ma le alternative non gli mancano.

Axel Bassani, com’è andata?

“Ci siamo divertiti! Abbiamo girato assieme ai piloti di MotoGP: non capita mai ed è divertente. E’ stata la prima volta che sono salito su una Panigale V4 S ed è una bella moto! E’ fantastica, allenante, va bene. Abbiamo fatto una bella garetta e spero che la gente se la sia goduta”.

La maggior parte dei piloti di Superbike non ha rischiato. Tu invece hai dato il massimo?

“In realtà ho corso tranquillo, mi sono divertito insieme agli altri ed ho cercato di capire dove passavano. In ogni caso ho sempre e comunque avuto un occhio di riguardo perché la settimana prossima siamo a Most per il Mondiale Superbike. Ho cercato di stare attento a non fare qualche cavolata”.

Hai cercato di carpire qualche segreto dai piloti di MotoGP?

“Ma no, più o meno sono come noi. Attualmente anche il livello della Superbike è molto alto e non si vede tantissima differenza”.

Quanto ti piacerebbe gareggiare a tempo pieno con Pecco Bagnania e company?

“Mi piacerebbe, questo è sicuro. Alla Race of Champions comunque era normale che ci dessero un po’ di paga, va più che bene. Poi loro a Misano erano di casa”.

Alla Race of Champions hai battuto gli ufficiali Ducati Superbike ma anche Danilo Petrucci ed altri big. Dopo la gara cosa ti hanno detto qualcosa?

“No, ho parlato con Zarco che ha provato a passarmi all’ultimo giro ma gli altri non sono venuti da me”.

I dirigenti Ducati?

“E’ venuto da me Domenicali, abbiamo parlato un attimo della moto e mi ha fatto i complimenti. E’ stato un piacere, un onore e spero di esserci anche la prossima volta”

Pronto per Most?

“Certo. In Repubblica Ceka spero di partire un po’ meglio rispetto a Donington. rispetto alla squadra abbiamo trovato una buona base e spero di essere lì vicino ai primi fin dal venerdì sera, come lo siamo poi in gara. Dovremmo cercare di facilitare un po’ il lavoro del week-end”.