Grande successo per la festa Ducati. Dall’Igna e Domenicali re del BBQ

Dall’Igna e Domenicali i re del barbecue alla grande festa Ducati. Il WDW ha riscosso un grandissimo successo un numero di presenze in linea con quelle del 2018 quando erano state 91mila.

Sabato sera c’è stata una grandissima grigliata sul rettilineo di Misano, la “rustida”. Sono stati cotti 6 quintali di carne e 4000 piadine da oltre 130 volontari misanesi. A cuocere le salsicce, per divertirsi in compagnia, anche i massimi dirigenti della Ducati che hanno indossato un simpatico grembiule da cucina e si sono intrattenuti con gli appassionati.

Il WDW è stato un enorme party di tre giorni con migliaia di appassionati che hanno sfidato il caldo torrido pur di partecipare a questo grande evento che mancava da 4 anni a causa della pandemia. Moltissimi sono arrivati direttamente in moto, con tute di pelle e stivali ed hanno cercato poi un minimo di refrigerio all’interno degli stand. Tantissime le attività e gli spettacoli dentro e fuori il paddock. Presenti tutti i più grandi campioni Ducati: dai piloti di MotoGP a quelli del Mondiale Superbike che si sono sfidati nella Race of Champions. I ducatisti hanno applaudito tutti, non solo i big, dimostrando grande sportività.

La marea rossa è composta principalmente da motociclisti: alcuni sono sempre stati fedeli alla Casa di Borgo Panigale altri sono degli esordienti che hanno appena comprato una Ducati o sono in procinto di prenderne una. Tra le migliaia di Ducati, presenti nei parcheggi all’interno dell’autodromo, ogni tanto faceva capolino anche qualche giapponese con sopra un simpatico cartello “My Ducati is coming”.

Notevole al presenza di appassionati ed anche di giornalisti provenienti da lontano, con tantissimi asiatici. Dopo un il lungo stop per Covid tra i motociclisti c’è voglia di normalità, divertimento ed emozioni. A livello di affluenza si è tornati sui numeri di pre-pandemia. Il successo riscosso dal WDW fa ben sperare in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Foto Marzio Bondi