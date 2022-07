MXGP Lommel: Bogers in trionfo, Gajser 7° e lanciato verso il titolo

Il GP delle Fiandre è sempre una sfida importante, quest’anno non è stato diverso. Il podio è una tripletta olandese, solo alla fine si è imposto Brian Bogers grazie ad una vittoria in Gara 1 ed al 3° posto in Gara 2. Segue il connazionale Calvin Vlaanderen (2-2), terza piazza per Glenn Coldenhoff (4-1). Gran quarto posto per il vice-campione in carica Romain Febvre, ormai quasi ai massimi livelli dopo la lunga assenza per infortunio. Peccato che il suo mondiale sia iniziato così in ritardo…

Il leader MXGP Tim Gajser ha chiuso 7°, 8° Jorge Prado alla fine di una domenica difficile per malesseri fisici. In ottica mondiale, l’alfiere HRC rimane saldamente in vetta con 122 punti di margine su Jeremy Seewer. Il prossimo round in Svezia sarà la prima occasione per chiudere i conti. Mattia Guadagnini è il migliore degli italiani, 12° come risultato di un 8° posto nella prima manche e di una P16 in rimonta dopo una caduta. Ivo Monticelli ottiene un 15° posto finale, è 19° infine Alberto Forato.

La classifica del GP

1. Brian Bogers (NED, HUS), 45 punti

2. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 44 punti

3. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 43 punti

4. Romain Febvre (FRA, KAW), 38 punti

5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 31 punti

6. Maxime Renaux (FRA, YAM), 31 punti

7. Tim Gajser (SLO, HON), 28 punti

8. Jorge Prado (ESP, GAS), 23 punti

9. Brent Van doninck (BEL, YAM), 22 punti

10. Henry Jacobi (GER, HON), 22 punti

La classifica MXGP iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 605 punti

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 483 punti

3. Jorge Prado (ESP, GAS), 465 punti

4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 442 punti

5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 441 punti

6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 342 punti

7. Brian Bogers (NED, HUS), 332 punti

8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 312 punti

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 287 punti

10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 239 punti

Foto: Honda Racing Corporation