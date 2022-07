MXGP Lommel: Seewer ancora re in qualifica, Guadagnini 11°

Jeremy Seewer cala il bis in qualifica. L’alfiere Yamaha ripete quanto fatto pochi giorni fa a Loket, assicurandosi la pole position anche nel GP delle Fiandre. Ottimo scatto al via sulla pista di Lommel, ora da percorrere in senso di marcia inverso, e vittoria in Qualifying Race sul leader MXGP Tim Gajser. Terza posizione per Jorge Prado, capace di sfruttare al meglio la violenta caduta di Mitch Evans che coinvolge anche Romain Febvre. Miglior italiano Mattia Guadagnini 11°, Alberto Forato 19°, Ivo Monticelli chiude due posizioni più indietro. Tra gli assenti segnaliamo Pauls Jonass, ancora alle prese con una ferita riportata a Loket. Il pilota di casa Jeremy van Horebeek poi si è fermato presto oggi a causa di un malessere che persiste dalla scorsa settimana. L’intenzione è prendere parte alle corse di domenica, da vedere se ce la farà.

VIDEO Che botto per Mitch Evans, correrà domani?

La top 11

1. Jeremy Seewer (Yamaha), 25:22.933

2. Tim Gajser (Honda), +0:05.405

3. Jorge Prado (GASGAS), +0:20.582

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha), +0:21.627

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), +0:23.619

6. Romain Febvre (Kawasaki), +0:34.006

7. Brent Van doninck (Yamaha), +0:40.168

8. Maxime Renaux (Yamaha), +0:45.039

9. Brian Bogers (Husqvarna), +0:49.728

10. Jed Beaton (Kawasaki), +0:59.088

11. Mattia Guadagnini (GASGAS), +0:59.781

La classifica completa

Gli orari MXGP

Domenica 24 luglio

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Rai streaming, differita Raisport ore 18:00, differita Eurosport 2 ore 0:00)

