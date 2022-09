Andrea Pizzoli a Villa Stuart: la situazione dopo l’incidente a Magny Cours

Sperava di fare bene nel round di Magny-Cours, ma Andrea Pizzoli è finito KO già nel corso della prima sessione di prove libere. Il pilota della categoria Yamaha R3 bLU cRU European Cup è stato protagonista di una brutta caduta e ha dovuto essere trasportato in ospedale.

Presso il Centre Hospitalier Universitaire Francois Mitterrand di Digione ha svolto ulteriori esami, dopo quelli iniziali effettuati presso il centro medico del circuito. Il pilota classe 2004 ha rimediato una commozione cerebrale, una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della clavicola sinistra e una frattura vertebrale toracica senza danni neurologici.

Yamaha R3 bLU cRU European Cup: come sta Andrea Pizzoli

Emiliano Pizzoli, padre di Andrea, ci ha fatto sapere che il figlio sta bene ed è rientrato in Italia dopo i controlli effettuati in Francia. Si è trasferito presso la clinica di Villa Stuart per sottoporsi a vari interventi ortopedici. Il pilota non vede l’ora di tornare di montare nuovamente in moto.

Al momento non si conoscono con esattezza i tempi di recupero dagli infortuni rimediati, ma il campionato Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022 è terminato proprio con il recente round in Francia e dunque non ci sono altre gare. È stato il brasiliano Enzo Valentim a laurearsi campione. Pizzoli, pur con il doppio zero di Magny-Cours, ha concluso al quinto posto nella classifica generale. 125 punti conquistati, 77 in meno del leader.

I migliori risultati del pilota italiano sono stati il terzo posto in Gara 2 ad Assen, la vittoria in Gara 1 a Misano e il terzo posto in Gara 1 a Donington. Si può dire che sia stato un protagonista di questa stagione ed è un vero peccato che non abbia potuto concluderla a causa di una rovinosa caduta. Adesso deve solamente pensare a recuperare completamente la condizione fisica e poi potrà tornare a fare ciò che più ama: correre in moto.

Foto: Yamaha Racing