Women’s Europen Cup: Roberta Ponziani al Roc’N’Dea per vincere

Il team Roc’N’Dea , di Massimo Roccoli ed Alex De Angelis, si lancia in una nuova sfida. Nel 2023 parteciperà alla Women’s European Championship con l’obbiettivo di vincere il titolo con Roberta Ponziani.

La pilota abruzzese ha all’attivo numerose vittorie e podi ed ha terminato il campionato con una medaglia in tutte le tre stagioni della Women’s Europen Cup a cui ha partecipato. Roberta Ponziani guiderà una Yamaha ZYF-R3 preparata al meglio e potrà inoltre contare sui consigli di due piloti/coach di alto livello quali come Alex De Angelis e Massimo Roccoli.

“Ho tanta voglia di vincere! – commenta Roberta Ponziani – Sono molto felice di essere entrata in questa squadra e di poter affrontare un’altra stagione ad alti livelli. Ho scelto il Roc’N’Dea dopo una giornata di test insieme ad Alex e Massimo ed aver visto tutto l’impegno oltre al lavoro che viene fatto. Abbiamo girato in pista assieme, provato la stessa moto e ci siamo poi confrontati con filmati e telemetria. Ringrazio la squadra per l’opportunità che mi stanno dando. Spero di ripagarli della fiducia e sono sicura che conquisteremo importanti risultati”.

Tra le principali avversarie di Roberta Ponziani ci sarà Jessica Howden che gareggerà con il Team Trasimeno. La squadra diretta da Moreno Bacchini ha vinto per tre anni consecutivi la Women’s European Cup con le Yamaha YZF-R3.

Il primo appuntamento stagionale sarà a fine aprile sul tracciato di Misano Adriatico nell’ambito del Campionato Italiano Velocità.

