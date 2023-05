Le Ducati Panigale V4 R e V2 all’assalto del MotoAmerica 2023

Per il secondo appuntamento stagionale il MotoAmerica fa tappa al Barber Motorsports Park di Birmingham, Alabama. Per il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, ormai da diversi anni struttura di riferimento di Borgo Panigale nel motociclismo al di là dell’Atlantico, un’occasione per rilanciare i propositi ambiziosi e, contestualmente, svelare le livree definitive 2023. In tutto il loro splendore, ecco le Panigale V4 R #2 e Panigale V2 #12 affidate rispettivamente a Josh Herrin (Superbike) e Xavi Forés (Supersport), i quali si ritrovano tuttavia costretti ad inseguire al termine delle prime qualifiche ufficiali.

LE PRIME QUALIFICHE A BARBER DEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Partendo dal MotoAmerica Superbike, non poteva che esser il bi-Campione in carica Jake Gagne il più veloce del venerdì di prove sui saliscendi di Barber. Reduce dal successo di Gara 2 a Road Atlanta, il portacolori Attack Yamaha in 1’22″805 ha fatto registrare un gran bel giro. Il tutto, doveroso ricordarlo, sebbene questo weekend sia infastidito da un indolenzimento degli avambracci che potrebbe, quanto prima, portarlo ad un intervento di routine per risolvere la sindrome compartimentale. Gagne ha preceduto di 390 millesimi Mathew Scholtz (Westby Yamaha) e di oltre mezzo secondo Cameron Beaubier, con Tytler BMW ad ex-aequo al comando della classifica in virtù del sensazionale weekend di ritorno nel MotoAmerica vissuto a Road Atlanta.

SESTO TEMPO PER JOSH HERRIN

Campione MotoAmerica Supersport 2022 e vincitore quest’anno della 200 miglia di Daytona, Josh Herrin con la Panigale V4 R ha siglato il sesto tempo pagando poco meno di 1″ dalla vetta. Il #1 dell’AMA Superbike 2013 si è visto precedere in graduatoria anche da Cameron Petersen (4° su Attack Yamaha) e PJ Jacobsen (5° con l’altra Tytlers BMW), ritrovandosi di conseguenza in seconda fila provvisoria. Non propriamente il massimo della vita considerando che, per la giornata del sabato con le seconde qualifiche e Gara 1 in programma, le previsioni meteorologiche non escludono la possibilità di pioggia.

FORES CAPO-CLASSIFICA DEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

Se in Superbike il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC ha iniziato il dopo-Petrucci, in Supersport la squadra è già protagonista. Lo ha messo in mostra da rookie oltreoceano Xavi Forés, autore di un sensazionale doppietta a Road Atlanta, presentandosi in Alabama da capo-classifica di campionato a punteggio pieno. Lo spagnolo con la Panigale V2 ha siglato il terzo crono nelle Qualifiche 1 in 1’27″445, pagando 8 decimi di svantaggio dal giovane e velocissimo Tyler Scott (Suzuki GSX-R 750 del Team Hammer/M4), poleman provvisorio in 1’26″605.

GARA ENDURANCE PER LA SUPERSPORT

Xavi Forés sarà impegnato questo weekend in un format particolare introdotto per l’occasione. Il MotoAmerica Supersport disputerà infatti una sola gara, ma Endurance in “stile Daytona 200“: 37 giri pari a 83 miglia (134 chilometri) da percorrere, con previsto un pit stop obbligatorio per cambio gomme e rifornimento. Tutto il weekend di gara del MotoAmerica Superbikes at Alabama verrà trasmesso in diretta web streaming dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.