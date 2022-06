VIDEO Superbike: Liam Delves sfiorato dalla moto, paura ma pilota OK

Grosso spavento nelle prove del British Superbike a Knockhill, in Scozia. Liam Delves ha perso aderenza scivolando sull’asfalto, come vedete nel video qui sopra. Un incidente banale, come tanti. Però sul letto di sabbia la sua Kawasaki si è impuntata e prendendo il volo è rimbalzata più volte a pochi centimetri dal pilota che stava rotolando nell’erba. La dinamica è stata impressionante, questo genere di incidente è uno dei più temuti. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio: nessuna conseguenza per il pilota, che si è rialzato sulle proprie gambe dopo un veloce controllo da parte del personale di soccorso.

“Ho fatto parecchi danni…”

Una volta rientrato ai box Liam Delves si è scusato pubblicamente con il team CDHracing e anche per tranquillizzare sulle sue condizioni. “Mi scuso con la squadra e gli sponsor, fisicamente io sto bene ma la moto ha preso una bella botta… Devo un grande grazie ai marshal per avermi rimesso subito in piedi.” Sano e salvo, per fortuna. A causa del programma molto ristretto, Delves non ha potuto prendere il via nella gara sprint, dominata da Bradley Ray. Qui la cronaca e la classifica completa.

