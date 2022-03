Valentino Rossi pronto per Imola, il compagno Nico: “Devo aiutarlo”

Per Valentino Rossi inizia il conto alla rovescia verso il debutto ufficiale nel campionato Fanatec GT WCE a bordo di un’Audi R8 GT3. Prima tappa a Imola nel week-end dall’1 al 3 aprile, prima uscita extra MotoGP per il nove volte campione del mondo che ha lasciato il Motomondiale lo scorso novembre a Valencia. Una scelta meditata da tempo, poi la stagione 2020 contrassegnata dal Covid-19 ha spinto a proseguire un altro anno, magari nella speranza di ritrovare stimoli e risultati, che non sono arrivati.

Valentino Rossi pronto all’esordio ufficiale

Il mondo delle quattro ruote è sempre stato un minimo comune denominatore per Valentino Rossi. Ha svolto test privati con la Ferrari F1, ha partecipato a molte edizioni del Rally di Monza, alla 12 Ore del Golfo, svolto un test con la Mercedes di Lewis Hamilton, costellando la sua carriera in moto. Un doppio binario costruito poco per volta fino a decidere di saltare sul nuovo percorso automobilistico. “Ho sempre lavorato per diventare un pilota di macchine“, ha raccontato a ‘Il Giornale’. “Le moto sono cose da giovani, devi avere coraggio… Invece le auto sono un po’ più abbordabili anche dalle persone di una certa età“.

All’età di 43 anni è divenuto papà e debutterà nel campionato GT Challenge Europe con la scuderia belga Wrt. Un esame personale per capire fin dove potrà spingersi anche in vista dei prossimi anni, perché di restarsene a casa non ha nessuna intenzione. Otto case automobilistiche al via, a Imola dovrà fare i conti con 150 piloti e 52 vetture, non ha scelto un’opzione di facciata. Valentino Rossi ha intenzione di maturare come pilota, “capire dove posso arrivare e un giorno correre la 24 Ore di Le Mans“. 5 gare in coppia con Nico Muller e altre di durata con tre piloti, dove si aggiungerà il belga Frederic Vervisch.

Nico Muller maestro del Dottore

Nel primo week-end condividerà la sfida con Nico Muller, pilota svizzero che partecipa anche al DTM. “Dovrei aiutarlo a prendere subito velocità“, ha detto Muller al giornale elvetico Tagesanzeiger. “È molto speciale, Valentino è stato il mio idolo d’infanzia“. Il pesarese si è subito ambientato al box Wrt e Nico è forse uno dei migliori compagni di squadra che avesse potuto trovare per il bagaglio di esperienza maturato. Non si tratta solo di sedersi al volante e spingere sul gas, ma anche fare i conti con il traffico in pista, con altre macchine di categorie diverse che girano contemporaneamente. “È estremamente motivato. Non vuole solo guidare per divertimento, vuole anche affermarsi nel motorsport. Il suo feeling con la macchina è fenomenale, soprattutto con il set-up ci ha aiutato molto”.