TT 2022: La gara dei sidecar fatale per gli Stockton, padre e figlio

Il Tourist Trophy 2022 passerà agli anni come una delle edizioni più tragiche. Nei giorni scorsi si erano contate tre vittime, oggi un incidente durante la seconda gara dei sidecar è costata la vita a padre e figlio. Roger Stockton, 56 anni, e il figlio Bradley, di appena 21 anni, sono mancati nello schianto del loro mezzo all’inizio del secondo e ultimo giro di gara. Teatro di questa ennesima tragedia il famigerato rettilineo di Ago’s Leap, un chilometro e mezzo dopo la partenza. Un punto dove i sidecar viaggiano a tutto gas, sui 230 km/h, e possono perdere drammaticamente aderenza a causa dei dossi. Il dritto si chiama così in onore di Giacomo Agostini, che negli anni ’70 venne fotografato letteralmente in decollo con la sua MV.

La storia si ripete

Era l’ultima giornata di gare e gli organizzatori avevano previsto la disputa della Supersport, vinta da Michael Dunlop, i sidecar e il gran finale con il Senior TT, l’evento più importante. L’incidente ha comportato l’immediata interruzione della corsa dei tre ruote. Alle 16:00, orario programmato per la partenza del Senior, condizioni meteo inclementi hanno portato alla cancellazione. A questo punto ci sono forti dubbi che il Senior TT possa essere recuperato domani. Gli Stockton hanno perso la vita nello stesso punto dove sabato scorso si era schiantato il sidecar dei francesi Cesar Chanel (deceduto sul colpo) e del passeggero Lionel Lavorel, ancora ricoverato in gravissime condizioni. In precedenza, nelle qualifiche, aveva perso la vita Mark Purslow, mentre lunedi scorso durante la Supersport stessa tragica sorte è toccata al britannico Davy Morgan.

Un veterano del TT e il figlio debuttante

Il padre Roger Stockton era un veterano del TT, era la ventesima volta. Aveva portato a bordo del sidecar il figlio Bradley per la prima volta quest’anno: lunedi scorso avevano colto l’ottava posizione, nella gara fermata anzitempo due giorni prima per la tragedia di Chanel-Lavorel.