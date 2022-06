TT 2022: Mark Purslow non ce l’ha fatta, 261 tragedie sul Mountain

Il Tourist Trophy torna due anni di stop proponendoci il solito caleidoscopio di emozioni, imprese ai limiti del possibile ma anche tragedie. Il programma di gare partirà sabato 4 giugno, ma intanto arriva il primo tragico bollettino. Mark Purslow, 29 anni, è deceduto nell’incidente accaduto durante le prove di mercoledi sera nel velocissimo tratto di Ballagarey. Sui 60,6 chilometri del Mountain Circuit, se succede qualcosa, è difficile rialzarsi senza conseguenze.

Una lista interminabile

Con Mark Purslow salgono a 261 i piloti deceduti sul tracciato stradale più famoso. Nel 2019, l’ultima edizione prima dello stop biennale per la pandemia, ci furono due vittime. Daley Mathison cadde durante la gara Superbike del TT, a giugno, cui prendeva parte con la BMW. Nel Classic TT, che ha un’importanza minore e si disputata a fine agosto, perse la vita Chris Swallow.

Mark Purslow pilota esperto

Dal bollettino ufficiale si apprende che Mark Purslow fosse un pilota esperto di Road Races. Aveva debuttato nel 2015 nel Manx TT, l’evento riservato a debuttanti e amatori; si era cimentato per la prima volta nel più prestigioso Tourist Trophy due anni dopo. Prima dello schianto fatale Mark aveva ottenuto il suo giro più veloce sul Mountain Circuit, a 194,1 km/h di media.

Il ricordo

Gli organizzatori, com’è prassi, hanno ricordato che il programma di qualifiche e gare andrà avanti come previsto, “nel rispetto e nel ricordo di Mark Purslow”. Non c’è spazio per i moralismi: questo è il TT, la gara più terribile che ci sia. Lo sanno gli organizzatori e il pubblico, e lo sanno anche i piloti. Che oggi, nella quarta giornata di qualifica, torneranno tutti in strada. Per andare più veloci che possono.

Foto: NewsLetter.co.uk