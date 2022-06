TT 2022: Ancora un incidente mortale, Davy Morgan la terza vittima

Gli organizzatori del Tourist Trophy hanno comunicato il decesso di Davy Morgan, pilota nordirlandese di 52 anni, caduto durante la gara Supersport svoltasi lunedi 6 giugno. L’incidente fatale si è verificato nel tratto di Montagna, nella curva denominata “27° miglio“. E’ la terza vittima di questa tragica edizione. Nei giorni scorsi erano mancati Mark Purslow, durante le qualiche, e il francese Lionel Lavorel, passeggero del sidecar guidato dal connazionale Cesar Chanel al primo giro della competizione di sabato scorso.

Gara Supersport interrotta ma valida

L’incidente si è verificato al terzo e ultimo giro della Supersport, che è stata subito fermata con la bandiera rossa. I primi tre classificati Michael Dunlop, Dean Harrison e Peter Hickman in quel momento avevano già tagliato il traguardo, per cui la corsa è stata ritenuta conclusa regolarmente. Il programma di giornata è stato interrotto per diverse ore onde riparare le barriere divelte nell’impatto. E’ ripreso nel pomeriggio con la disputata di due gare: sidecar 1 e Superstock, vinta da Peter Hickman. Davy Morgan è la 263° vittima del Mountain Circuit, che misura 60,6 chilometri e si snoda su strade normalmente aperte alla circolazione intorno all’Isola di Man.

Davy il veterano

Il 52enne nordirlandese era un pilota espertissimo del TT, non era un debuttante come Lionel Lavorel, che prendeva parte al TT per la prima volta ed ha percorso appena un chilometri e mezzo dalla partenza all’Ago’s Leap prima dell’incidente costatagli la vita. Davy Morgan stava correndo il suo 80° TT: era presenza fissa dal 2002 e anni fa era uno dei più veloci: settimo posto nel Senior TT (la competizione di maggior prestigio) 2006. Il miglior piazzamento lo aveva ottenuto due anni dopo, quinto nella Lightweight.

Il programma va avanti

Oggi al TT è giorno di pausa, il programma riprenderà mercoledi 7 giugno. Alle 12:45 (italiane) la Supertwins e alle 15:45 la seconda gara Supersport. Gli eventi luttuosi non fermano lo show, all’Isola di Man lo sanno e lo accettano tutti, i piloti per primi. Fra l’altro questa edizione, dopo due anni di stop per la pandemia, sta facendo segnare presenze di appassionati record. E’ anche la prima edizione in oltre cento anni ad essere trasmessa in live streaming.

Foto: DM71 Road Racing