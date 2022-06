Toprak Razgatlioglu ama correre a Misano. Ha degli splendidi ricordi legati a questo circuito, ci andava forte fin da ragazzino, dai tempi della Superstock 600. Proprio a Misano conquistò il suo primo titolo da professionista laureandosi Campionato Europeo con due gare di anticipo.

L’anno scorso aveva conquistato la sua prima vittoria stagionale nel Mondiale Superbike, preludio di un cammino trionfale. Corsi e ricorsi storici ma… “life is now”. Toprak nelle libere del venerdì è stato regolarmente il più veloce anche se Bautista ha strappato poi il best lap. Il pilota turco ha comunque la piena consapevolezza di poter ambire al successo.

“Sono molto contento” commenta Toprak. “L’anno scorso avevo vinto ed anche ora vado a caccia della prima vittoria stagionale. In questo momento non penso tanto alla classifica mondiale, ai punti di distacco, quanto a cercare di vincere. In questa pista ci sono molti cambi di direzione repentini, sentivo la moto un po’ pesante e quindi abbiamo provato diversi setup. C’è da considerare comunque che adesso, in generale, siamo più veloci rispetto allo scorso anno. Nel 2021 a Misano ho lottato soprattutto con Micheal Rinaldi mentre ora posso duellare con Bautista e Rea, entrambi molto competitivi in questa stagione. Penso che in questo week-end ci sarà da divertirsi”.

Si è parlato molto di te in ottica mercato. Ci sono delle novità?

“Io sono qui, in Superbike. Con Sofouglu abbiamo deciso di passare in MotoGP solo se si gareggia in un team ufficiale altrimenti si rimane in Superbike”.

Foto Marco Lanfranchi