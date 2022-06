Pazzesco al TT 2022: hanno sbagliato il nome di un pilota deceduto

Follia al Tourist Trophy: a seguito dell’incidente nella gara sidecar di sabato scorso, gli organizzatori hanno comunicato la morte del passeggero che invece è ancora vivo, mentre è purtroppo deceduto il pilota dello stesso mezzo. Lo stesso che in un primo tempo era stato dato per ferito in condizioni serie. Un clamoroso scambio di identità.

Impatto tragico

Il tragico incidente aveva coinvolto il sidecar dei francesi Cesar Chanel (pilota) e Lionel Lavorel (passeggero) nel velocissimo tratto di Ago’s Leap, poco dopo la compressione di Bray Hill. Nell’urto contro i muri dei giardini delle case sul fianco sinistro della strada il mezzo si era incendiato, spargendo pezzi dovunque. I danni dell’impatto sono stati cosi grandi che ore dopo il tratto è stato chiuso per rifare l’asfalto.

La giustificazione degli organizzatori

“La gara è stata subito interrotta, con bandiera rossa esposta in tutto il tracciato e il personale di soccorso è arrivato immediatamente sul posto” hanno scritto gli organizzatori. “Uno dei due concorrenti aveva è stato dichiarato deceduto sul posto, mentre l’altro aveva ferite gravi ed era privo di conoscenza. Dopo il trattamento sul posto, il concorrente è stato ricoverato al Noble Hospital (a Douglas, la capitale dell’Isola di Man, ndr) e poco dopo trasportato in aereo nel centro attrezzato di Aintree (presso Liverpool, ndr)”

Riconoscimento

La tarda sera di sabato gli organizzatori hanno diramato la notizia del decesso di Lionel Lavorel, che invece è ancora vivo, anche se in condizioni gravissima. La vittima era Cesar Chanel. L’equivoco è stato chiarito quattro giorni dopo, quando le famiglie, subito avvertite, hanno espletato le formalità del riconoscimento. Un errore inconcepibile. Il pilota francese è una delle tre vittorie della tragica edizione in corso. Mark Purslow è scomparso durante le prove, mentre Davy Morgan ha perso la vita al terzo e ultimo giro della gara Supersport, due giorni fa. Oggi si corrono due gare: la Supertwin e la Supersport 2.

Foto: Fabio Armanino