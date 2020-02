Trofei Motoestate, MP Dynasty Exhaust nuovo sponsor principale

Trofei Motoestate, MP Dynasty Exhaust diventa il nuovo sponsor principale. Cambia la denominazione quindi per la nuova stagione.

Cambia la denominazione dei Trofei Motoestate per la stagione 2020. MP Dynasty Exhaust, produttore e distributore per l’Italia dei marchi Shark, Hurric e Falcon, diventa il nuovo Title Sponsor. Prende così il posto della catena di negozi Wheelup dopo un lustro di collaborazione. Una nuova partnership che arriva dopo l’esperienza realizzata negli ultimi due round del 2019. A partire da oggi la denominazione dei trofei sarà “MP Exhaust MES”.

La nuova stagione dei Trofei Motoestate prenderà il via a maggio, cinque i round in programma per il campionato 2020. Le categorie al via sono le stesse viste l’anno scorso: Minigp 10 e 12 pollici, 125 SP, Moto4, 300 SS, Challenge Kawasaki 400 Go Eleven, Supermono, 600 Open- Stock, 1000 Open- stock, Race Attack 600 e 1000. Si chiudono i giochi ad ottobre, una scelta presa dopo aver considerato le temperature piuttosto miti incontrate nelle stagioni precedenti.

Trofei MES, il calendario 2020