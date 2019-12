Trofei MES, ecco il calendario ufficiale della stagione 2020

Pubblicato il calendario 2020 dei Trofei Motoestate. Cinque round da disputare, si comincia ad inizio maggio per finire ad ottobre. Ecco date e circuiti.

Il Trofei Wheelup Motoestate hanno ora il proprio calendario. Ufficializzate tutte le date del 2020, mentre si aprono le iscrizioni per la prossima stagione. Pochi i cambiamenti riguardo i regolamenti, simili all’anno scorso, con la conferma di tutte le categorie che hanno acceso alla rassegna. I Trofei MES scattano ad inizio maggio, per finire ad ottobre.

L’unica importante modifica riguarda il calendario delle gare. Previste cinque competizioni sui circuiti di Cervesina, Varano e Adria. Proprio quest’ultimo tracciato andrà a sostituire la tappa consueta di Franciacorta, che nel 2020 non ospiterà nessuna gara. Il motivo è la chiusura dell’autodromo per lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il campionato inizierò il prossimo 9-10 maggio sulla pista di Cervesina, per concludersi il 10-11 ottobre sempre sul tracciato pavese.

Una scelta, quella di concludere nel mese di ottobre, fatta consapevolmente e dopo un’ attenta analisi di quelle che sono state le condizioni meteo negli anni passati, quando si sono registrate temperature piuttosto gradevoli. Per quel che riguarda le categorie, come detto non cambiano rispetto a quanto visto quest’anno. Saranno al via Minigp 10 e 12 pollici, 125 SP, Moto4, 300 SS, Challenge Kawasaki 400 Go Eleven, Supermono, 600 Open- Stock, 1000 Open- stock, Race Attack 600 e 1000.

Il calendario 2020

9-10 maggio – Tazio Nuvolari di Cervesina (PV)

30-31 maggio – Varano de’ Melegari (PR)

18-19 luglio – Adria International Raceway (RO)

12-13 settembre – Varano de’ Melegari (PR)

10-11 ottobre – Tazio Nuvolari di Cervesina (PV)

Per iscriversi al campionato 2020 basta compilare e spedire il modulo iscrizione scaricabile sul sito www.trofeimoto.it e seguire tutte le informazioni riguardanti le modalità di ammissione. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: segreteria@trofeimoto.it .