Superbike: Contrordine a Misano, Mattia Pasini ok dei medici “Corro!”

Mattia Pasini è arrivato in autodromo alle 12.30 ha visto la Yamaha del team Keope ed ha detto “Voglio correre!“. E’ andato in clinica, dove ieri era stato dichiarato unfit dopo la rovinosa caduta alla prima curva di gara 1. Dopo ulteriori controlli i medici gli hanno dato l’ok. Alle 14:45 sarà in griglia per correre gara 2 dell’apertura del CIV Superbike. Partirà senza aver disputato il warm up mattutino, e con pochissimi giri compiuti durante le prove avversate dal maltempo. Nel riscaldamento il più veloce è stato Michele Pirro, tester Ducati MotoGP: anche lui andrà a caccia di rivincita, dopo la caduta nella sfida d’apertura.

Fari puntati su Mattia Pasini

Anche se al momento non ha compiuto neanche un giro di gara con la Superbike, Mattia Pasini resta il pilota più atteso di quest’apertura del CIV. “Alla fine il cuore del pilota vince sempre su tutto! – ha detto Mattia visibilmente provato – Sto male, faccio fatica a camminare ma ci provo, voglio provarci!”.

La Yamaha di Mattia Pasini, gestita dal team satellite Keope che schiera anche il tester R1 Niccolò Canepa (terzo in gara 1), era già stata riposta sul camion. I tecnici sono rimasti increduli.

“Siamo molto contenti di questa bellissima notizia inaspettata – commenta il Team Principal, Paolo Egidio Orsini – ora prepariamo immediatamente la moto. E’ stato un bel gesto, dimostrazione di coraggio e di passione. Siamo quasi senza parole, Mattia questa mattina ci aveva telefonato dicendoci che non avrebbe corso ed ora siamo felicissimi di averlo tra noi”. La corsa, ovviamente, per Mattia sarà piena di insidie. Partire, nelle sue condizioni, è una mezza follia. Strana gente, questi piloti…