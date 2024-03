Ritorno di fiamma: Joy Bruno subito al top in WEC e CIV Femminile

In questo momento storico il movimento italiano al femminile sta osservando una fase di transizione a livello europeo-nazionale. Considerando il ritiro (almeno momentaneo) di Sara Cabrini sommato alla pressoché certa defezione di Aurelia Cruciani per questa stagione, entrambe nostre illustre portabandiera nel recente passato delle principali competizioni motociclistiche riservate alle donne, il nostro motociclismo in rosa è alla ricerca di una nuova ragazza di vertice. In grado di emulare un giorno, perché no, il percorso di carriera di Roberta Ponziani, promossa a pieni voti al Women’s World Motorcycling Championship 2024 dopo la vittoria del CIV Femminile 2023 ed i 4 terzi posti consecutivi nell’Europeo Femminile WEC. Figura che potrebbe rispondere all’identikit di Josephine Bruno, baby-prodigio parsa subito dirompente al ritorno su moto di cilindrata Supersport 300.

Creando la propria dimensione

Sedici anni il prossimo 20 aprile, di “Joy” Bruno si sente parlare un gran bene nel circus del CIV. Superato un brutto infortunio rimediato nel CIV PreMoto3, ad appena 14 anni venne eletta “Rookie Of The Year” della WEC 2022 con la Yamaha R3 del team Gradara Corse, oltretutto disertando la prima gara di Misano causa limite minimo d’età (fissato proprio a 14 anni: all’epoca era ancora 13enne). Insomma, talento fuori discussione, innegabili doti velocistiche ed eccellente visione di gara. Anche se, in qualche circostanza, la tenera età l’ha portata a prendere delle decisioni un po’ frettolose. Prendete il 2023. Una volta entrata a far parte del progetto Talenti Azzurri FMI, accettò la proposta di Angeluss RG Team per una nuova chance nel CIV PM3. Attirata dall’offerta (con potenziali mire future) della Women Sport Management di Aurora Angelucci, altresì per chiudere quel discorso lasciato in sospeso nel 2021. Tuttavia, nella seconda esperienza coi “vecchi” prototipi della entry class tricolore ha finito per incontrare ancora alterne fortune, raccattando di fatto poco o nulla.

Secondo capitolo in Supersport 300 con Gradara Corse

Fresca di partecipazione alle selezioni per la prossima edizione della Red Bull Rookies Cup, in ottica 2024 ha preferito risalire sulle più congeniali moto derivate dalla serie, ripartendo da Gradara Corse. Rimasta orfana della vice-Campionessa CIV Femminile 2023 Sara Cabrini, la compagine di Carlo Facchini ha voluto fortemente il ritorno in squadra della varesina. Josephine Bruno affronterà un doppio ambizioso impegno in Women’s European Championship più CIV Femminile. Questa volta alla guida di una Ninja 400 (gommata Dunlop), la stessa rimasta in lizza fino all’ultimo per il titolo tricolore femminile nel 2023. Letteralmente: la livrea sfoggia tuttora (provvisoriamente) i loghi degli ex-sponsor della Cabrini! Pronti-via non ci ha impiegato molto a adattarsi alla Kawasaki. Men che meno a riprendere gli automatismi di lavoro con il team con cui, finora, ha conseguito i suoi migliori risultati.

Ritorno di fiamma

Interrotta la pausa invernale con una prima uscita in Spagna al Circuito de Cartagena lo scorso mese di febbraio, seguita da una seconda poco più tardi al Misano World Circuit, in settimana è scesa di nuovo in pista sull’impianto intitolato al compianto Marco Simoncelli in occasione dei test ufficiali CIV (lunedì-martedì) e del “Track Day by EMG Eventi” (mercoledì). Nelle prime 2 giornate ha colto l’occasione per misurarsi (occasionalmente) da vicino con vari maschietti attesi protagonisti del CIV Supersport 300 2024. Senza sfigurare affatto: 1’54”366 il personale best lap contro l’1‘52”140 del leader assoluto, un “certo” José Luis Perez Gonzalez (vice-Campione World SS300 2023). Ancor più significativo il primo (e unico) raffronto pre-stagionale con le altre ragazze di WEC e CIVF nella terza giornata: “Joy” ha saputo spingersi fino al 1’53”532 (favorita da qualche scia?), lasciando ad 1 secondo e mezzo la più diretta (…) inseguitrice. La promessa spagnola Natalia Rivera (Team Trasimeno Yamaha), vice-Campionessa WEC 2023 dai positivi trascorsi nell’ESBK, attesa al via contestualmente della nuova R3 bLU cRU World Cup 2024.

Joy Bruno riferimento nei test di Misano

Tempi alla mano, ha già avvicinato le performance della Cabrini e, con questo ritmo, lo scorso anno sul medesimo tracciato si sarebbe giocata la top-3 di WEC e CIVF. Certo: per buona parte delle sue avversarie (Rivera in primis) si è trattato del primo effettivo test del 2024. Lei invece ha avuto modo di girare con largo anticipo, un particolare sicuramente non passato inosservato alla squadra. Sebbene “Joy” abbia voluto ribadire coi fatti di sognare una storica doppietta (titolo europeo ed italiano insieme). Se nel CIVF potrebbe presto ritrovarsi a dominare la scena, nella WEC il dualismo con l’altra principale indiziata Rivera terrà banco con ogni probabilità fino all’ultimo. Conclusa la pre-season, tra un paio di settimane si inizierà a fare sul serio con la prima gara stagionale in griglia unica a Misano. Viste le premesse, il movimento italiano al femminile può dormire sonni tranquilli per l’immediato futuro…

Photo credit: Dani Guazzetti