Josephine Bruno erede di Sara Cabrini in Gradara Corse tra CIV e WEC

La sorprendente decisione di Sara Cabrini sta facendo discutere, molto. La ventiseienne motociclista fiorentina, vice-Campionessa CIV Femminile 2023, ha scelto di prendersi una (inaspettata) “pausa di riflessione”, appendendo momentaneamente il casco al chiodo. Di conseguenza, la domanda ricorrente negli ultimi giorni non poteva che essere: “Chi prenderà il suo posto nel team Gradara Corse per la stagione 2024?”. La risposta ci porta ad una giovane esponente del movimento motociclistico italiano in rosa, quella Josephine Bruno che tornerà a correre nella squadra con cui nel recente passato ha ottenuto i suoi migliori risultati in carriera.

Gradara Corse riabbraccia Josephine Bruno

Le strade della compagine di Carlo Facchini e della baby varesina si rincroceranno dopo il positivo precedente della stagione 2022. L’attuale quindicenne (compirà 16 anni il 20 aprile prossimo), allora reduce da un brutto infortunio rimediato nel CIV PreMoto3 2021, venne eletta miglior debuttante dell’Europeo Femminile WEC, collezionando un paio di podi più il quarto posto in campionato alla guida di una Yamaha R3. Di fatto dando subito prova del proprio valore. Talento fuori discussione, innegabili doti velocistiche, costanza di rendimento e grande visione di gara malgrado la giovanissima età.

Erede di Sara Cabrini

Archiviata la (mediocre) seconda parentesi nel CIV PreMoto3 2023 all’interno del progetto Angeluss RG Team, per il 2024 “Joy” (già Talento Azzurro FMI) ha optato per riavvicinarsi alle più congeniali moto derivate dalla serie, accettando la nuova chiamata di Gradara Corse. Questa volta salirà in sella ad una Kawasaki Ninja 400. La stessa che lo scorso anno, tra le mani di Sara Cabrini, aveva conteso fino all’ultimo il titolo a Roberta Ponziani nella prima edizione del CIV Femminile. Decisamente un’ottima garanzia tecnica per andare all’assalto della tabella tricolore e, contestualmente, del titolo continentale nella Women’s European Championship.

La carica di Josephine Bruno

“Sono molto contenta di ritornare con il team Gradara Corse” ha ammesso Josephine Bruno, la quale prese parte con questi colori, ben figurando, anche alla Yamaha R3 Cup Italia 2022. “Non vedo l’ora di iniziare la prima gara della prossima stagione. Naturalmente avremo del lavoro da fare, ma punteremo alla vittoria sia nel CIV Femminile che nella Women’s European Championship”.