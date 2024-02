MotoE, mezza griglia italiana: tutti i nomi del Mondiale 2024

La griglia di partenza MotoE era stata ormai confermata con i più recenti annunci. Ora arriva l’ufficialità vera e propria, sempre 18 piloti al via con quattro esordienti: si tratta degli italiani Massimo Roccoli e Armando Pontone, più Oscar Gutierrez (già al debutto da sostituto nel 2023) e Chaz Davies. I cambi più importanti però ci sono stati soprattutto a livello di squadre. Pramac Racing, il team campione in carica Pons Racing e RNF Team infatti hanno lasciato la categoria elettrica per differenti motivi. I loro posti però sono stati rilevati rispettivamente da Aruba, MT Helmets-MSi (AXXIS-MSi per questa categoria) e Forward Racing. Di seguito la lista completa dei protagonisti per il prossimo campionato.

MotoE, tutti i piloti

LCR E-Team: #40 Mattia Casadei – #51 Eric Granado

FELO Gresini Racing: #11 Matteo Ferrari – #72 Alessio Finello

Dynavolt Intact GP: #4 Hector Garzo – #3 Lukas Tulovic

AXXIS-MSi: #71 Miquel Pons – #99 Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: #61 Alessandro Zaccone – #29 Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: #81 Jordi Torres – #21 Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: #34 Kevin Manfredi – #55 Massimo Roccoli

KLINT Forward Factory Team: #9 Andrea Mantovani – #6 Maria Herrera

Aruba Cloud MotoE: #7 Chaz Davies – #80 Armando Pontone

I test invernali

1° test: 21-22-23 febbraio – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° test: 21 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

MotoE, il calendario

1° round: 22/23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° round: 10/11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3° round: 24/25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4° round: 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5° round: 28/29 giugno – TT Circuit Assen

6° round: 5/6 luglio – Sachsenring

7° round: 16/17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8° round: 6/7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”