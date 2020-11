Red Bull Rookies Cup, Valencia: Salvador trionfa in Gara 1, Acosta KO

David Salvador imperiale, vittoria con margine in Gara 1. Mario Suryo Aji e Billy van Eerde completano il podio, pasticcio Acosta-Holgado-Alonso.

Ragazzi della Red Bull Rookies Cup che danno vita ad una gara su pista ‘bagnasciutta’ ricca di colpi di scena. Quello maggiore è rappresentato dal triplo botto Acosta-Holgado-Alonso, con il leader in campionato in particolare costretto al ritiro. Festeggia invece David Salvador, che in un colpo solo vede sparire i rivali in gara e riesce così a compiere una cavalcata trionfale. Vittoria in questa prima gara del primo round a Valencia, meritato secondo gradino del podio per Mario Suryo Aji, mentre è terzo Billy van Eerde. Un podio decisamente inedito in questa stagione, chissà se anche Gara 2 ci riserverà queste sorprese…

La gara

Il leader in campionato Pedro Acosta si è assicurato la pole position, seguito da Holgado e Salvador, con il solo Suryo Aji 4° ad interrompere una top 8 altrimenti tutta spagnola. Pista ancora umida a tratti, veloce procedura di partenza e via! Perrin però scatta in ritardo per un problema alla sua KTM prima del warm up lap, mentre in pista è Salvador a prendere il comando, seguito da Holgado e dal poleman Acosta. Un terzetto che fin da subito cerca di prendere il largo, con Alonso che riesce poco dopo ad unirsi alla ‘festa’ al comando. Tante le cadute, su tutte il colpo di scena a 12 giri dalla fine che mette fuori gioco Alonso, Acosta e Holgado!

Ringrazia Salvador che procede in solitaria, mentre cadono anche Ortolá (3° in campionato), Veijer, Ogden, Uriarte poi KO per guai meccanici. Non mancano Long Lap Penalty, come ad esempio ad Aji od a Lunetta. La bandiera a scacchi decreta la vittoria per lo spagnolo numero #38, che gestisce al meglio e conquista il primo successo stagionale. Il giovane indonesiano sconta la penalità, ma riesce a conservare uno splendido secondo posto al traguardo, ottima gara anche per Billy van Eerde che risale dalla 14^ casella in griglia per salire sul terzo gradino del podio.

La classifica