Red Bull Rookies Cup, Valencia-2: David Muñoz, il bis in Gara 2

David Muñoz in trionfo, doppio successo a Valencia-2 dopo la vittoria di sabato. Sul podio Daniel Holgado e Pedro Acosta.

Si chiude con un doppio trionfo di David Muñoz questa intensa stagione 2020 in Red Bull Rookies Cup. Dopo il primo successo in campionato di sabato, ecco il bis in questa seconda ed ultima gara dell’anno. Daniel Holgado, autore dell’ultima pole, chiude col secondo posto, mentre è terzo il campione Pedro Acosta. Un peccato non aver avuto i nostri portacolori al via, lo ricordiamo in isolamento precauzionale dopo il contatto con una persona risultata positiva.

La gara

Come accaduto in Gara 1, il poleman Holgado realizza lo scatto migliore, seguito da Acosta e da David Muñoz. Il fumo bianco che esce dalla KTM invece è il segnale della fine della gara per Salvador, costretto a fermarsi dopo pochi giri: si perde così uno dei protagonisti di questa stagione. Peccato anche per Suryo Aji, scivolato mentre stava lottand0 una volta di più nel gruppo di testa. Non per questo il gruppo è meno numeroso: assistiamo una volta di più ad una lotta serrata tra un gran numero di piloti. La vittoria si decide nuovamente al fotofinish, con David Muñoz che bissa il successo di sabato con un nuovo trionfo. Daniel Holgado chiude secondo davanti al campione 2020 Pedro Acosta, caduta finale per Alonso dopo un contatto con Guevara.

La classifica

Il campionato