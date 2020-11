Red Bull Rookies Cup, Valencia-2: Gara 1, David Muñoz al fotofinish

David Muñoz si impone sul finale, podio completato da Ortolá e Salvador. Botto iniziale per il poleman Holgado ed il campione Acosta.

Penultima gara Red Bull Rookies Cup ricca di colpi di scena. Ma c’è anche un nuovo vincitore stagionale, ovvero David Muñoz, che si impone al traguardo sul battagliero gruppo di piloti. Sul podio Ivan Ortolá e David Salvador a completare una top 3 nuovamente tutta spagnola. Segnaliamo un incidente iniziale con Holgado e Acosta a terra. Il campione 2020 riparte, chiudendo ultimo e a punti, viste le successive cadute.

La griglia di partenza

La pole position è andata ad un velocissimo Daniel Holgado, che ha dominato tutti i turni di libere ed infine le qualifiche. Seconda casella per il fresco campione Pedro Acosta (protagonista di un brutto incidente in QP, senza conseguenze), completa la prima fila David Salvador. Da segnalare l’assenza dei nostri Matteo Bertelle e Luca Lunetta: il contatto con una persona risultata positiva li ha costretti all’isolamento precauzionale, saltano così l’ultimo evento stagionale.

La gara

Ottimo scatto al via per il poleman tallonato da Acosta, non benissimo Salvador che perde tre caselle. Si fanno vedere da subito anche Suryo Aji, van der Goorbergh e Alonso, inizialmente gli unici non-spagnoli presenti in top ten. Cade Tonn, ma il vero colpo di scena arriva poco dopo: highside di Holgado, dietro di lui a terra anche Acosta! Il campione Rookies Cup riparte presto, il collega invece viene portato al Centro Medico per controlli. Sorridono i battaglieri piloti rimasti al comando della classifica, che ora hanno una grande occasione per salire sul podio.

Nishimura riceve una Long Lap Penalty, ma cade prima di scontarla: non un buon segnale il fatto che chieda l’aiuto dei commissari per uscire dalla via di fuga… Intanto, come sempre in questo campionato è lotta serrata fino alla bandiera a scacchi: per appena 40 millesimi si impone David Muñoz su Ivan Ortolá! Altro vincitore differente in questo 2020, completa il podio David Salvador. Non manca un botto all’ultima curva, a terra Guevara (che sbatte contro il posteriore di Daniel Muñoz, rimasto in piedi) con la sua moto che falcia l’incolpevole Alonso.

La classifica