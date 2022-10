Ramon Forcada, la nuova sfida: dopo la MotoGP c’è il JuniorGP

Il Finetwork MIR Racing Team, squadra impegnata in JuniorGP, si assicura un pezzo da 90 del mondo dei motori. Stiamo parlando di Ramón Forcada, capotecnico di grandissima esperienza che ha salutato il paddock MotoGP a Misano, in contemporanea al ritiro di Andrea Dovizioso. Una nuova sfida, ovvero le sue capacità al servizio dei giovani piloti all’inizio della propria carriera. La collaborazione tra Finetwork MIR Racing Team e Forcada inizierà ufficialmente dal round ad Aragón, in programma il prossimo fine settimana dopo la lunga pausa estiva.

Foto: Finetwork MIR Racing Team

Un motivo di grande orgoglio, come sottolineato da Javi Martínez, CEO della squadra in JuniorGP. “Si unisce a noi una delle grandi eccellenze del Mondiale MotoGP. Un uomo capace di tirare fuori il massimo da piloti come Jorge Lorenzo, Alex Crivillé o Casey Stoner, che hanno fatto la storia di questo sport. Avere Ramón Forcada significa un grande balzo in avanti per una squadra in costante crescita, nonché alla ricerca di tutto quello di cui hanno bisogno i piloti. Vogliamo ringraziare Forcada per la fiducia riposta in questo progetto dopo una carriera di successo in MotoGP.”

Foto: RNF Yamaha