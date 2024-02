Peter Hickman con Triumph all’assalto della Daytona 200

Tornata da qualche anno sotto l’egida del MotoAmerica, la 200 miglia di Daytona sta tornando protagonista nel palcoscenico internazionale del motociclismo. Oltre agli abituali protagonisti della Supersport d’oltreoceano, quest’anno al via ci saranno i Campioni del Mondo Endurance in carica di YART Yamaha con il nostro Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika, ma non solo. Triumph ha infatti confermato l’impegno nella grande classica della Florida con Peter Hickman ed il suo team PHR Performance.

HICKMAN E TRIUMPH ANCORA INSIEME

Pilota ufficiale BMW Motorrad, il recordman sul giro del Mountain Course dell’Isola di Man da anni è legato anche a Triumph Motorcycles, correndo con le loro Daytona 675 e Street Triple 765 RS nelle principali corse su strada. Inoltre, con la propria realtà PHR Performance, quest’anno preparerà le Triumph attese al via della Sportbike, nuova classe introdotta nel circus del BSB.

ALL’ASSALTO DI DAYTONA

Proprio con PHR Performance ed il supporto ufficiale della casa madre, Peter Hickman sarà il via il prossimo mese di marzo della 200 miglia di Daytona. Se per ‘Hicky‘ sarà l’esordio in Florida, tornerà in azione dopo il 5° posto del 2008 Richard Cooper, al via con una seconda Street Triple 765 RS.

I SUCCESSI TRIUMPH ALLA 200 MIGLIA DI DAYTONA

Hickman e Cooper cercheranno di riportare Triumph alla vittoria alla Daytona 200 a distanza di due anni dal successo di Brandon Paasch del 2022. Complessivamente il brand britannico ha conquistato 5 affermazioni alla leggendaria 200 miglia: 1962 con Don Burnett, 1966 a firma Buddy Elmore, 1967 con Gary Nixon, 2014 grazie a Danny Eslick e, per l’appunto, 2022 con Paasch ed il TOBC Racing.