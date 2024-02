MT Helmets-MSi “forza 4” tra Moto2, Moto3, MotoE e JuniorGP

Non si risparmiano le forze in casa MT Helmets-MSi, che moltiplica sensibilmente il suo impegno Mondiale. Oltre alla Moto3 infatti la struttura spagnola ha già annunciato l’approdo in Moto2, con la novità di due “non KALEX”, visto che anzi si tratta di due Boscoscuro per i suoi piloti. La seconda nuova sfida è MotoE con due Ducati V21L per due ragazzi spagnoli per questa nuova stagione.

Non dimentichiamo infine l’unica punta nel Mondiale Junior, precisamente nella Moto3 nell’ex CEV. Ai sette nuovi piloti di MT Helmets-MSi aggiungiamo la novità delle gomme Pirelli nelle tre classi mondiali. Davvero una grande sfida per una squadra determinata ad emergere quest’anno in ogni campionato a cui prenderà parte.

I piloti JuniorGP e Moto3

Iniziamo dal “piccolo” di MT Helmets-MSi. Hamik Danish, promettente malese classe 2007, tra i pupilli dell’ex pilota mondiale Zulfahmi Khairuddin (che sarà anche team manager della squadra) e campione ATC 2022. Tre podi a referto e piazzamenti interessanti nel biennio ETC, ora è il momento di compiere il salto nella Moto3 Junior, Danish sarà unico pilota della struttura.

🇪🇸 ¿Preparados para disfrutar? Con todos ustedes, la moto con la que Hakim Danish competirá en el #JuniorGP 🙌



🇬🇧 Ready to rock? Ladies and gentlemen, the bike that Hakim Danish will ride at the #JuniorGP 🙌 #Moto3 #motor #motorsport #HakimDanish #MTHelmetsMSI pic.twitter.com/wYgOyxQEhv — MTHelmets-MSi (@MthelmetsMSi) February 12, 2024

In Moto3 torna Ryusei Yamanaka, la novità invece è l’altissimo Ivan Ortola dopo un biennio mondiale con MTA. Il primo è alla ricerca di quel qualcosa in più nella categoria, lo spagnolo invece ha già fatto vedere di cosa è capace con vittorie e podi ottenuti l’anno scorso, andamento da confermare anche in questo 2024.

🇪🇸 ¡Ya están aquí! Así son las motos de Iván Ortolá y Ryusei Yamanaka para la temporada 2024 😍🚀



🇬🇧 They’re here! Have a look at the bikes of Iván Ortolá y Ryusei Yamanaka for the 2024 season 😍🚀#MotoGP #Moto2 #IvanOrtola #RyuseiYamanaka #MTHelmetsMSI pic.twitter.com/UrSOAXCFeE February 12, 2024

MT Helmets-MSi, le nuove sfide

Una prima novità è la Moto2, con due Boscoscuro per due ragazzi davvero interessanti. Ai Ogura, vice-campione 2022, è reduce da un’annata condizionata pesantemente da un infortunio ad un polso capitato prima dell’inizio del campionato. Sergio Garcia invece, miglior esordiente 2023, si prepara con rinnovata energia per il secondo anno nella categoria.

Infine attenzione anche all’impegno in MotoE, un’altra nuova sfida per MT Helmets-MSi. Le frecce del campionato elettrico saranno l’ex LCR Miquel Pons e l’esordiente Oscar Gutierrez, con già qualche sostituzione a referto nel 2023.

🇪🇸 Empieza una nueva era con las pilas cargadas 🔋 ¡No podemos esperar para ver a @miquelpons77 y Óscar Gutiérrez sobre las MotoE!



🇬🇧 Starting a new era with our batteries fully charged 🔋 ¡Can’t wait to see @miquelpons77 and Oscar Gutierrez on their bikes!#MotoGP #MotoE pic.twitter.com/KpCdINysBM — MTHelmets-MSi (@MthelmetsMSi) February 12, 2024

Foto: MT Helmets-MSi