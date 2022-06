Paura a Misano: Matteo Vannucci investito ma non è in pericolo

Un grave incidente si è verificato a Misano durante il warm up del quarto appuntamento del Mondiale Supersport 300, la entry class della Superbike. Matteo Vannucci, 19enne di Bagno a Ripoli, è scivolato alla curva 3 venendo investito da un concorrente che seguiva. L’impatto è stato serio, per cui lo staff medico del circuito ha deciso di trasferire il pilota al “Bufalini” di Cesena, che ha un centro traumatologico dell’eccellenza nella zona. Per fortuna Vannucci non ha mai perso conoscenza, e i primi test hanno evidenziato la piena mobilità di tutti gli arti.

Un talento emergente

Matteo Vannucci è uno dei prospetti più interessanti della velocità italiana. Viene dalla Yamaha R3 European Cup e quest’anno è al debutto nel Mondiale. Sabato, alla settima presenza, aveva conquistato il primo successo iridato. Curiosità: Vannucci ha riportato alla vittoria il MotoClub Firenze trent’anni dopo il Mondiale conquistato da Alex Gramigni in 125GP.

Foto: WorldSBK