Il CIV partirà il 5 luglio dal Mugello, secondo appuntamento il 26 dello stesso mese a Misano. La FMI dovrà chiarire se a porte chiuse o meno

L’edizione 2020 del CIV (Campionato Italiano Velocità) partirà il 5 luglio dal Mugello, proseguendo poi a Misano il 26 dello stesso mese. Le date non sono ancora ufficiali, ma sono state rivelate da Andrea Albani, direttore del tracciato della Riviera. Dunque una fonte di primissima mano. E’ ora di riaccendere i motori!

CIV da luglio a ottobre

Il mese scorso il presidente della Federmoto, Giovanni Copioli, aveva anticipato che il CIV 2020 si sarebbe disputato in quattro eventi, invece dei sei previsti prima della pandemia, tutti di due gare. Copioli aveva parlato di una finestra temporale “da luglio a ottobre“, quindi ci siamo. La serie tricolore anticiperà di tre settimane la partenza della MotoGP, prevista a Jerez il 19 luglio. Quindi l’apertura del Mugello potrebbe avere una ribalta particolare, arrivando dopo un lungo digiuno di corse. Ad oggi l’unico evento iridato disputato è stata la Superbike in Australia, lo scorso 1 marzo, poi più niente. Nel fine settimana appena trascorso è ripartito anche il MotoAmerica, con due gare ospitate ad Elkhart Lake, nel Wisconsin.

Al Mugello con il pubblico?

Ancora non è noto se il CIV si correrà a porte chiuse o meno. Dal 15 giugno infatti le norme permetteranno l’organizzazione di eventi con non più di mille spettatori. Fra l’altro il Mugello è assai spazioso, quindi – volendo – gli organizzatori potrebbero aprire settori del tracciato assicurando il rispetto della distanza fra una persona e l’altra. Lo stesso tetto di mille persone potrebbe essere utilizzato per concedere ai team la possibilità di accogliere i propri ospiti in circuito, sempre nel rispetto delle regole al momento in vigore. Da chiarire anche se le squadre potranno portare in circuito le hospitality o dovranno avvalersi di strutture pro tempore allestite dal circuito o dal promoter. Ovviamente ci sarà da tenere in debita considerazione il capitolo costi: fra volere e potere, ci sono sempre di mezzo i soldi…