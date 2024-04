CIV Minimoto: 5 differenti vincitori alla prima a Cervia

Il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Minimoto 2024 al Kartodromo Happy Valley di Cervia ha registrato un grande successo sotto tutti i punti di vista. Sul piano sportivo, con gare combattute e l’ampio consenso dei talenti “di domani” del motociclismo tricolore. Anche e soprattutto tuttavia sul piano della sostenibilità ambientale nel mondo dei motori, con una conferenza stampa dedicata alla vigilia del week-end di gara.

Sostenibilità ambientale al CIV Minimoto

L’evento, tenutosi lo scorso venerdì in concomitanza con l’avvio delle prime prove in pista, ha coinvolto in primis l’Assessore allo Sport del Comune di Cervia Michela Brunelli, l’Ingegnere Giancarlo Strani (coordinatore della commissione Ambiente FMI), Cristian Farinelli (responsabile del settore Minimoto) e Jesus Foschi (titolare del Kartodromo Happy Valley). Tra i presenti anche un nutrito gruppo di protagonisti del CIV Minimoto, partecipante attivamente agli interventi. Nel corso del meeting è stata enfatizzata l’importanza di diffondere il messaggio di sostenibilità e tutela dell’ambiente, gestendo e mitigando ove possibile gli effetti di una disciplina sportiva impattante come il motociclismo.

Quanti duelli a Cervia

Passando ai verdetti della pista, le gare di Cervia hanno offerto un ricco antipasto di quel che sarà questa stagione. In puro stile CIV Minimoto, i piloti hanno dato vita ad emozionanti battaglie in ciascuna categoria. Ecco tutti i vincitori.

Polini Junior A

Gara 1 della Polini Junior A (riservata ai nati tra il 2014 e il 2016) ha proiettato Gabriel Spaccini sul gradino più alto del podio, seguito da Carlo Introna e Federico Napolitano. Tuttavia, a seguito di numerosi track limits, la direzione gara ha penalizzato Introna di una posizione. Spaccini ha bissato la vittoria in Gara 2, beffando Vittorio Pozzi al fotofinish per appena quattro millesimi di secondo. Terzo Mattia Forte a completare il podio.

Junior B

Nella Junior B (fascia d’età 2013-15) perentoria doppietta da parte di Marco Rizzi, autore di due corse senza storia che lo hanno visto strapazzare gli avversari. In Gara 1 sono saliti sul podio Damiano Di Giannicola (2°) e Luca Di Terlizzi (3°). Lo stesso Di Giannicola ha avuto ragione di Ethan Botti sempre per la seconda posizione in Gara 2.

Junior C

Sebastiano Dossena ha monopolizzato la scena nella Junior C (fascia d’età 2012-14), regolando in entrambe le gare uno scatenato Enea Bobbi. Alle loro spalle doppia terza posizione per Alex Mino Tieppo.

Open A e B

In griglia unica, Vincenzo Di Veroli e Matyas Palka hanno dominato rispettivamente la Open A e Open B (ambedue con fascia d’età 2013). In Gara 1 Di Veroli ha avuto la meglio in un acceso confronto-a-tre con Mattia Frau (2°) e Matteo Negrini (3°), Palka ha tenuto a debita distanza Luca Bandini (2°) e Salvatore Poerio (3°). I due si sono poi ripetuti in una Gara 2 terminata con due giri d’anticipo per la bandiera rossa esposta in seguito alla caduta di un altro pilota. Di Veroli ha conservato la leadership su Christian Mariniello (2°) e Mattia Lanzi (3°), mentre Palka ha festeggiato nuovamente con Salvatore Poerio (2°) e Leonardo Canali (3°) più distanti.

Prossimo appuntamento a Jesolo

Il week-end del 8-9 giugno prossimi andrà in scena alla Pista Azzurra di Jesolo il secondo round stagionale del CIV Minimoto 2024.

