Il rinnovo di Fabio Quartararo è una delle principali notizie del mercato piloti MotoGP dell’ultimo periodo. Ha stupito molti, perché il francese non sembrava così contento della M1 dopo i primi gran premi e c’era la sensazione che volesse aspettare prima di firmare un nuovo contratto. Invece, l’offerta della casa di Iwata lo ha spinto a non abbandonare la nave, convinto sia dal ricco di stipendio offerto sia da un progetto tecnico che gli ha dato fiducia per il futuro.

MotoGP, Pedrosa e il rinnovo di Quartararo

Solo il tempo dirà se Quartararo abbia fatto la scelta giusta per la sua carriera. Intanto dovrà lavorare sodo, accettare di non poter vincere e saper essere un uomo squadra. Dani Pedrosa a DAZN si è così espresso sulla scelta del campione MotoGP 2021: “Sta soffrendo e non gli piace essere in quella posizione. Per l’immediato futuro le cose non cambieranno. Dovrà lavorare assieme a Yamaha per riportare la moto ad essere alla pari con le altre. È un lavoro difficile, perché può servire molto tempo prima di trovare la direzione. Ma è il lavoro che ha deciso di fare“.

Pedrosa, che a Jerez vedremo impegnato come wild card KTM, ritiene che debba cambiare anche l’atteggiamento di Fabio rispetto al passato: “Ha scelto quella strada, quindi non dovrebbe ripetere lo stesso discorso: non vinco, non vinco, non vinco. Dovrebbe capire di aver accettato di soffrire per tutto il tempo necessario. Non può lamentarsi di questo, non ha senso“.

Quando Yamaha tornerà vincente?

Il tre volte campione del mondo ha ragione: Quartararo ha fatto una scelta precisa, accettando di continuare a sposare un progetto che non gli può garantire a breve di poter vincere. Di conseguenza, deve cambiare mentalità ed essere un lavoratore paziente, dando il massimo per lo sviluppo della M1 e limitando alcune critiche pubbliche alla Yamaha.

In questi mesi, pur ribadendo di essere lontano dai migliori piloti, il francese ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla casa di Iwata e ha speso belle parole in questo senso. Sta vedendo i cambiamenti che tanto aveva auspicato, anche se la moto non è al livello desiderato. Serve tempo, era impensabile ribaltare la situazione in pochi mesi. Vedremo quanto tempo servirà per rivedere il marchio giapponese in lotta per risultati importanti.

Foto: Yamaha Racing