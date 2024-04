CIV Minimoto 2024 al via con un occhio all’ambiente

Trascorsi 6 mesi dalla finalissima 2023 alla Pista Azzurra di Jesolo, il Campionato Italiano Velocità Minimoto è pronto a riaccendere i motori. Questo fine settimana il Kartodromo Happy Valley di Cervia ospiterà il primo dei 5 round previsti dal calendario (QUI le date complete). Una stagione 2024 all’insegna delle prerogative di sempre, con emozioni e battaglie in pista assicurate e conferme nel format di gara.

Sessioni formative per 2 categorie del CIV Minimoto

Il CIV Minimoto 2024 registra l’adesione di strutture di livello, storicamente dedite alla crescita delle “stelle di domani” del motociclismo tricolore. Volete qualche nome? 664 Racing Team, Angeluss Racing Team, DPS Racing Team, Team Motor Park, R.B. Racing Team, RP Racing Team, Team SMC, Team 57, Team Space, TOTO Racing Team, Team Corse Nitromat, Team Motorland Portomaggiore, Malossi Junior Team, Giracing Team e Team M.C. Eleven. Tutte impegnate nelle varie categorie quali Polini Junior A, Junior B, Junior C, Open A e Open B. Gli iscritti alle prime 2 avranno da quest’anno il privilegio di svolgere sessioni di prove supplementari di formazione intensiva per affinare le proprie abilità, curate dal Settore Tecnico della Federazione Motociclistica Italiana.

PMT Tyres fornitore unico di pneumatici

Contestualmente, il CIV Minimoto punta sulla continuità. Il promoter FMI ha infatti rinnovato la partnership di lungo corso con PMT Tyres in qualità di fornitore unico degli pneumatici. L’azienda romana sarà presente in ogni round con il proprio racing service di servizio ed assistenza. Durante i week-end di gara, nello specifico il sabato pomeriggio, non mancherà l’attesissimo appuntamento con la PMT Lottery Tyres. Estrazione dove verranno messe in palio gomme per 3 fortunati vincitori.

Format di gara del CIV Minimoto

Non sono state apportate modifiche sostanziali neanche a livello sportivo-organizzativo, con 2 manche a week-end per ogni singola categoria, ma non solo. Dopo i pareri favorevoli raccolti nel 2023, nel terzo round stagionale al Kartodromo Le Querce di Cascia e nel successivo al Circuito Internazionale d’Abbruzzo di Ortona verranno riproposte le gare sprint nella giornata del sabato. Tutto, sulla carta, a beneficio dello spettacolo.

Sostenibilità e ambiente

Al Kartodromo Happy Valley di Cervia “i discorsi” non si incentreranno tuttavia solo sulla parte sportiva. Nell’ambito della collaborazione nazionale tra FMI e CUFA (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari), venerdì alle ore 18 si svolgerà un incontro volto a discutere di sostenibilità ambientale con la partecipazione prevista della Commissione Ambiente FMI e del Nucleo Carabinieri Forestale di Cervia.

Clicca QUI per il programma di gara del round di Cervia