Northern Talent Cup, diramata la lista definitiva dei piloti al via, con qualche cambio. Tutto pronto ora per i test, che anticipano il round inaugurale.

Northern Talent Cup, scatta la stagione inaugurale con 24 piloti per 17 team in griglia. Diramata l’entry list definitiva (con 23 ragazzi ed una ragazza) di chi che prenderà il via in questo nuovo campionato. Piloti molto giovani (il più piccolo ha 11 anni, il maggiore ne ha 17), provenienti dal nord Europa e non solo, pronti a mostrare le loro capacità in questa coppa. Una grande opportunità per tutti loro.

C’è qualche cambiamento, con due giovani inizialmente in lista che non prenderanno parte al campionato. Si tratta dell’austriaco Johannes Weibmer (Kini Racing Team) e dello statunitense Rossi Moor (Snipers Junior Team). Al loro posto entrano quindi altri due ragazzi inizialmente rimasti fuori dalla lista: l’ucraino Tymur Kostin (SP – Moto Junior Team Ukraine) e l’olandese Noel Willemsen (NW Racing).

Qualche novità riguarda anche i nomi di alcuni team. Lo svizzero Kimi Nikita Gunndermann (il più giovane, 11 anni), inizialmente schierato con Senevita-GL4C, ora è con KG-Racing. Per l’ungherese Soma Görbe poi c’è il cambio da Snipers Junior Team a HRE Team. Tutto pronto per i test a Oschersleben ad inizio aprile. La stagione scatterà due settimane dopo al TT Circuit Assen, in concomitanza con il Mondiale Superbike.

Tutti i nomi dei piloti al via