Lutto nel motorsport: addio a Jakub Gurecky, campione NTC 2021

Il mondo delle due ruote registra un altro lutto. Jakub Gurecky, 16enne promessa ceca, ha perso la vita in un incidente in allenamento.

Giornata davvero da dimenticare per il mondo delle due ruote. Stamattina la notizia di Jason Aguilar, stasera il motorsport piange il 16enne pilota Jakub Gurecky. La notizia della scomparsa è arrivata in primis via social dal fratello minore Johny: la giovane promessa ceca, per tutti “Kuba”, si è infatti reso protagonista di un gravissimo incidente in allenamento. Inutile il pronto trasferimento nel vicino ospedale. Di lui ricordiamo in particolare la strepitosa vittoria in Northern Talent Cup 2021 con un round di anticipo grazie a quattro vittorie, due secondi posti e tre terzi posti. Un grande risultato che l’avrebbe portato al debutto in Red Bull Rookies Cup proprio in questo 2022, come dimostra l’entry list provvisoria.

Secondo una prima ricostruzione fornita da motormix.cz, il pilota ceco si stava allenando su un circuito di minibike. A breve si sarebbe spostato in Spagna, per continuare l’avvicinamento alla Rookies Cup. Gli è stato però fatale l’impatto con un ostacolo, il giovane talento è morto sul colpo. Classe 2005 (17 anni ancora da compiere), era cresciuto nella Minibike Academy del Masaryk Circuit a Brno. Un primo passo importante per seguire il sogno di diventare un pilota professionista. Nel 2020 eccolo approdare in Northern Talent Cup, neonata serie voluta da Dorna assieme ad ADAC e KTM per facilitare la ‘strada verso la MotoGP’ dei ragazzi di nord e centro Europa. Al suo secondo anno ecco il trionfo, all’orizzonte c’era un altro grande passo per un possibile futuro ad alti livelli.

Foto: Northern Talent Cup