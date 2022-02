MotoGP, Bastianini o Martìn? Pecco Bagnaia tifa per Miller

Francesco Bagnaia approda a Lombok per l'ultimo test MotoGP preseason. Il rinnovo di contratto è quasi ufficiale, adesso tocca a Jack Miller.

Francesco Bagnaia è arrivato a Lombok, teatro del prossimo test MotoGP, con il sorriso. La Ducati GP22 provata a Sepang ha un grande potenziale che gradualmente va distillato. 6° crono e poco più di un decimo di gap da Enea Bastianini, tra l’altro senza un time attack vero e proprio. “L’ultimo giorno abbiamo fatto un passo avanti incredibile… e il margine è incredibile“.

Bagnaia e il rinnovo

Tra Pecco e Ducati si discutono i dettagli del rinnovo. Ormai è cosa fatta, prima di Losail potrebbe esserci la firma. “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma c’è un così bel rapporto che ne parliamo chiacchierando come amici. Non vedo nessun problema“. Poco importa se altri costruttori abbiano provato a strapparlo via dalla Casa emiliana. Non ha altre tentazioni: “Oggi sono dell’idea di restare con la Casa del mio cuore, quella di cui sono stato tifoso fin da bambino. In futuro si vedrà, perché comandano i risultati“.

Il favorito per il titolo MotoGP

Dopo le quattro vittorie nelle ultime sei gare MotoGP del 2021 c’è molta pressione sul Francesco Bagnaia. Gestire non sarà semplice, tutti si attendono costanza di risultati a cominciare dal Qatar. Il motore della Desmosedici GP22 può fare la differenza, l’aerodinamica è sempre stato il punto forte, gli avversari non sembrano al top… “Ribadisco che l’uomo da battere è Quartararo – dichiara in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Noi siamo andati forte nel 2021, ma restiamo quelli che devono battere il leader“.

Compagno di squadra

Il 2022 non sarà solo sfida per il Mondiale, ma anche per contendersi la seconda sella del team factory. A giocarsela Jack Miller, Enea Bastianini e Jorge Martin. Pecco Bagnaia fa il tifo per l’australiano… “Io spero che Jack si meriti il posto. Perché mi trovo bene con lui e per continuare questa crescita che ha portato a buoni risultati. È un ottimo compagno di squadra, ci siamo aiutati spesso“. Ducati non vince il titolo iridato dal 2007… “È una bella responsabilità, ma fortunatamente nel team nessuno ti mette pressione. Sai già di tuo che devi fare un lavoro incredibile, stare sempre nei tre“.

