Ducati, il ritorno dei Bayliss: pronti per il test di Portimao

Oli Bayliss a Portimao per il primo test in sella alla Ducati, con lui anche suo padre Troy Bayliss. Primo test con la Panigale V2 del team Barni.

È arrivato direttamente dall’Australia. Dritto in Portogallo per i primi test con la Ducati Panigale V2, senza neanche fare scalo in Italia, dove si stabilirà insieme al papà. Oli Bayliss, 20 anni e un cognome pesante tra i ducatisti, ha deciso di vivere così il suo debutto in Europa: ha fatto il giro del mondo ed è atterrato direttamente in pista. Zero passaggi di adattamento. Un atteggiamento che ricorda tanto quello di suo padre, uno che di compromessi per correre non ne ha mai fatti.

Bayliss senior e junior a Portimao

Oliver è arrivato in Portogallo solo domenica insieme al padre Troy Bayliss e ha trascorso la mattinata di lunedì in bicicletta, tra le colline di Portimao. Chi lo ha visto pedalare ha detto che il ragazzo “ha una buona gamba”. Ora sono tutti curiosi di vederlo all’opera sulla pista.

Arrivato al suo nuovo box, quello del Barni Racing Team, Oliver si è subito seduto nel suo nuovo corner, gustandosi un caffè davanti alla sua Panigale V2 955. Abitudine italiana ereditata dal papà, evidentemente. In attesa del debutto Oli Bayliss ha conosciuto gli uomini della sua nuova squadra, capitanata da Maurizio “Kuja” Cucchiarini, il braccio destro di Marco Barnabò – proprietario e team manager del Barni Racing Team – nel progetto Supersport con la Panigale V2 lanciato dalla squadra bergamasca già la scorsa stagione.

Cucchiarini ha seguito lo sviluppo della Panigale V2 per tutto il 2020 nel National Trophy, dai primi chilometri in versione poco più che stradale allo sviluppo elettronico con la centralina MecTronik, quella omologata per il WorldSSP. Insomma, l’arrivo di Bayliss è stato preparato nei minimi dettagli dal Barni Racing Team. Ora non resta che scendere in pista martedì e mercoledì, due giorni di test che riporteranno il nome di Bayliss su una Ducati bicilindrica.