Northern Talent Cup, aggiunto un quarto round alla stagione inaugurale. Cambia la lista dei piloti al via: due rinunce, una new entry ed un posto libero.

La stagione inaugurale della Northern Talent Cup potrà contare su un appuntamento in più. Si è deciso infatti di aggiungere un round in Repubblica Ceca nei primi giorni di ottobre. Due gare in più all’Automotodrom Brno che comporranno il gran finale della prima annata di questo nuovo campionato. Cambia anche la lista dei ragazzi al via: segnaliamo due rinunce, una new entry ed un posto ancora libero.

In totale quindi i giovanissimi al via si contenderanno in titolo in quattro round, per un totale di otto competizioni. Tre di questi eventi saranno in terra tedesca, l’ultimo come detto fuori, in Repubblica Ceca. I primi test di avvicinamento sono ormai alle porte: i piloti in lista saranno in azione a fine mese a Oschersleben, mentre ad inizio settembre scatta la stagione sul tracciato del Sachsenring.

Cambia anche l’entry list dei giovani partecipanti, con due rinunce. Si tratta del 13enne tedesco Julius Coenen (motivi familiari) e del 14enne svizzero Bryan-Kim Dupasquier (fratello minore di Jason, pilota nel Mondiale Moto3). Si inserisce l’austriaco Niklas Kitzbichler, accettato su segnalazione della famiglia Coenen: correrà col numero 94, come Jonas Folger. Da vedere poi se sarà assegnato anche l’ultimo posto ora disponibile.

IL CALENDARIO

ENTRY LIST 2020