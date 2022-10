Nicholas “Furia” Spinelli: ecco chi è campione italiano Next Generation

Nicholas Spinelli è soprannominato Furia, proprio come il cavallo del west. Ha 21 anni, vive in provincia di Pescara ed è il nuovo Campione Italiano Supersport Next Generation. Ha gareggiato sulla Ducati del Barni Spark Racing Team ed ha conquistato il titolo con una vittoria e sette podi. Alle sue spalle l’intramontabile Massimo Roccoli e Matteo Ferrari. Spinelli in passato aveva già vinto il Campionato Italiano in Moto3: nel 2017 e 2019.

Nicholas Spinelli, perché Furia?

“Da bambino non stavo mai fermo, ero molto agitato, mi muovevo continuamente anche se ero seduto. Mio nonno aveva un cavallo, Furia, e mi ha chiamato così, come lui”.

Sei poi cresciuto e ti sei diplomato?

“Sì ho frequentato il Liceo Scientifico Sportivo ed ho preso il diploma. Poi mi sono iscritto l’università, facoltà di Economia e Management ma l’ho lasciata per dedicarmi al motociclismo, tra l’altro sto diventando Tecnico Federale FMI”.

Hai vinto due titoli italiani in Moto3. Hai il rimpianto di non essere approdato al Motomondiale?

“Io ero già alto e correre ancora in Moto3 sarebbe stato un po’ difficile. Proprio per questo sono passato su moto più grosse mi sono trovato bene. Ho instaurato un ottimo rapporto con il Team Manager Marco Barnabò che ringrazio così come Michele Pirro che mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato a crescere”.

Qual è stato il momento più bello della stagione?

“Sicuramente quando ho conquistato la vittoria. Avevo collezionato tantissimi secondi posti e quando finalmente ho vinto mi sono tolto un po’ un peso. All’inizio non pensavo che avrei potuto conquistare il titolo poi mi sono reso conto che forse sarebbe stato possibile. Ringrazio ancora la squadra, la mia famiglia ed il mio manager Davide Messina”.

Hai duellato con Massimo Roccoli, un istituzione del CIV. Che rapporto c’è tra voi?

“Lo conosco da anni e lo stimo tantissimo. E’ un pilota molto forte ed un autentico appassionato. Il nostro rapporto va oltre alla pista”.

Hai un idolo?

“Sono sincero, no! Non ho un idolo però mi sta piacendo molto Pecco Bagnaia e spero possa vincere il Mondiale perché se lo merita”.

Progetti futuri?

“Nel 2023 vorrei partecipare al Mondiale Supersport ma ancora non c’è nulla di definito”.

Sogni?

“Diventare campione del mondo. Non importa la categoria ma vorrei vincere un Mondiale. Un altro sogno è arrivare in MotoGP, anche se si che è ancora lontana. Pur con tutto il rispetto per la Superbike ma la MotoGP mi piace molto di più”.