Motoestate 2020: Cinque round in programma, le categorie al via

Trofei Motoestate 2020, cinque round in programma da maggio ad ottobre. Confermate tutte le categorie al via l'anno scorso.

I Trofei Motoestate lanciano un 2020 all’insegna della continuità. Due giorni di gara, sabato e domenica, per cinque appuntamenti in programma, confermate tutte le categorie del 2019. Sul piano della visibilità del trofeo, la distribuzione delle sintesi di gara di ogni round, della durata di 24 minuti a puntata, due episodi per ogni evento. Oltre 18 emittenti locali coinvolte, assieme ad Automototv, canale 228 di Sky.

Il weekend verrà articolato con prove libere, il sabato mattina e poi dal pomeriggio il via alle prove ufficiali. Domenica invece spazio a qualifiche finali e gare. Come detto, confermate tutte le categorie: Minigp, 125 sp, Moto4, 250 sp, Supermono, 300 ss, 600 open e stk, 1000 open e stk, Race Attack 600 e 1000. A completare il programma del weekend anche la categoria CRV, campionato regionale piemontese (in tutti i round), e la BDB (Battaglia dei Bicilindrici), aperta alle moto a 2 cilindri presenti in tre round.

Particolare attenzione viene posta alle categorie riservate ai giovani, MiniGp, Moto4 e Kawasaki Ninja 400. Tutte nate nel 2018 per creare una filiera di piloti che dal Motoestate possono partire con costi bassi, per poi dirigersi verso le categorie maggiori. Lo scopo è quello di rinfoltire il vivaio giovanile e rendere le formule appetibili, come accadeva negli anni ’90, quando l’Italia forgiava i futuri campioni. Formule alla portata di tutti che possono diventare un’opportunità per il futuro. In tal senso è nato il Challenge Kawasaki Ninja Go Eleven, all’interno della 300.

Piloti con moto uguali e per il vincitore la possibilità di correre l’ultima prova del campionato del mondo SS300.

Oltre alle categorie menzionate, al via la 125 sp, che negli anni ha raccolto favori e diversi giovani ragazzi hanno mosso i primi passi in sella alle 2 tempi. Una classe con le moto che hanno segnato un’epoca, con una formula economica ideale anche in questo caso. La 600 Open e la 1000 Open sono le regine della serie: regolamento Open e grande battaglia in pista tra i piloti che nel 2019 hanno regalato una stagione da cardiopalma.

Oltre alle classi Open, anche 600 e 1000 Stk che si corrono con regolamento stock e monogomma Dunlop D213, gomma dalle altre prestazioni e durata. A completare le categorie MES, la Race Attack suddivisa in 600 e 1000. La Race Attack negli anni si è ritagliata il suo spazio importante, grazie a una formula di gara concentrata nella giornata di domenica. Due qualifiche in programma in mattinata e due manche di gara nel pomeriggio. Si corre in regime di monogomma Dunlop D212 e come nelle altre categorie.

Il calendario prevede cinque prove, mentre per 600 Open/Stk- 1000 Open/Stk, 300 SS le gare in programma saranno sei, con una doppia gara in uno dei cinque appuntamenti. L’apertura del Trofeo Motoestate è prevista il 9- 10 maggio a Cervesina. A seguire 30- 31 maggio a Varano, poi 18- 19 luglio ad Adria, 12- 13 settembre a Varano e gran finale il 10-11 ottobre a Cervesina. Per informazioni, iscrizioni e regolamenti: www.trofeimoto.it, segreteria@trofeimoto.it .