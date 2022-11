MES, Race Attack: il fascino di una vera gara, divertente e low cost

La Race Attack ha permesso a moltissimi appassionati di passare dalle prove libere alle gare e realizzare un sogno: diventare piloti… senza ipotecare la casa. Scopriamola insieme.

Ma perché abbandonare i pareggiamenti?

Alla Race Attack partecipano solo piloti senza esperienze passate in campionati o contesti nazionali e internazionali. Le griglie sono quindi ricche di partecipanti con un livello tecnico equilibrato, i quali acquisiscono nel corso della stagione sempre più certezze e abitudine. A livello di sicurezza poi, il numero di commissari di percorso è triplo durante un week end di gara rispetto a una giornata di prove libere.

Il risultato? Bagarre e divertimento assoluto.

Un weekend dai costi contenuti

Il race program della Race Attack, come da filosofia del MotoEstate, è snello e mira a mantenere i costi contenuti. Il programma di gara si articola su due giorni: il sabato pomeriggio e la domenica. Durante il sabato mattina vengono messi a disposizione turni di prove libere facoltativi e a pagamento. Il programma ufficiale inizia invece nel pomeriggio con le Q1. La seconda sessione di qualifica è prevista la domenica mattina, mentre dal pomeriggio iniziano le gare.

Durante i cinque round di campionato in programma i piloti della Race Attack affrontano una doppia gara sprint, proprio come accade in Superbike, ma con un numero di giri limitato. Questo per consentire ai partecipanti di dare il massimo in pista in totale sicurezza, senza quindi stressare troppo il fisico privilegiando così la parte di divertimento che non necessita di una preparazione fisica da professionista. Chi avesse problemi di tempo e lavoro, può tranquillamente raggiungere il circuito anche solo la domenica, proprio come durante un track-day, poiché le prove di qualifica si svolgono la domenica mattina e le gare il pomeriggio.

Sicurezza in pista e doppie emozioni

A differenza delle prove libere, la sicurezza in pista è decisamente maggiore durante i weekend di gara, grazie alla presenza di una direzione gara, di uno staff medico altamente qualificato e di un numero di commissari di percorso almeno triplo rispetto a un week end di prove libere.

La doppia partenza poi è sempre fonte di forti emozioni, soprattutto per i rookies per i quali è prevista una classifica dedicata. I piloti possono poi rivedere le proprie gare e riproporle ai propri supporters attraverso la produzione video diffusa in televisione a livello nazionale e caricata sul canale YouTube ufficiale del campionato. Altra componente emozionale da non sottovalutare è quella di correre davanti al pubblico, che al MotoEstate è sempre presente e numeroso.

Come fare per partecipare?

La categoria è aperta a tutti i piloti, purché non vantino esperienze in campionati e contesti nazionali e internazionali. Per partecipare è sufficiente essere in possesso di licenza Junior / Senior e Velocità (150 euro più tessera del MotoClub). Il regolamento tecnico è libero, ogni pilota è libero di utilizzare la moto di cui dispone. L’unico limite è la cilindrata. Nella Race Attack 600 possono correre motocicli costruiti dal 2000 in poi con le seguenti caratteristiche: 2 cilindri con cilindrata oltre 500 cc fino a 850 cc con raffreddamento a liquido e fino a 1000 cc con raffreddamento ad aria / olio, 3 cilindri con cilindrata oltre 500 cc fino a 675 cc, 4 cilindri con cilindrata oltre 500 cc fino a 637 cc. Nella 1000 invece sono ammessi motocicli costruiti dal 2000 con le seguenti caratteristiche: 2 cilindri e cilindrata oltre 850 cc fino a 1310 cc con raffreddamento a liquido e oltre 1000 cc fino a 1310 cc con raffreddamento ad aria, aria / olio; 3 cilindri da 764 a 1300 cc, 4 cilindri e cilindrata oltre 749 cc fino a 1200 cc.

Monogomma Dunlop

Entrambe le classi (600 e 1000) corrono in regime di mono-gomma Dunlop, con le performanti GP Racer D212 mescola M. Questo per assicurare parità di condizioni tecniche ed esaltare le capacità di ogni rider e, allo stesso tempo, calmierare i costi. In pista vige l’obbligo di acquisto di un treno di pneumatici, ma a prezzo contenuto e convenzionato. Durante un week end di gara è possibile utilizzare al massimo due treni di gomme che vengono punzonati tramite l’applicazione di sticker.

Race Attack, le iscrizioni

L’iscrizione al campionato costa 400 euro e permette di ricevere un ricco welcome kit, un numero fisso e il punteggio per la classifica finale. L’iscrizione alle singole gare ha il costo di 350 euro (per ognuno dei due round in programma a Cremona) e 250 euro (per ciascuno dei round a Varano e Magione). Esiste infine la possibilità di partecipare alle singole gare come wild card, le quali dovranno pagare una tassa federale di iscrizione ai singoli round, maggiorata di 120 euro.

I nuovi regolamenti e le iscrizioni al MES Race Attack 2023 saranno disponibili a breve.

Il calendario 2023 provvisorio

1° round: 22 – 23 aprile, Varano de’ Melegari

2° round: 27-28 maggio, Cremona Circuit

3° round: 1-2 luglio, Magione

4° round: 5-6 agosto, Varano de’ Melegari

5° round: 23-24 settembre, Cremona Circuit

