MotoE: Eric Granado e LCR insieme anche nella stagione 2023

Vice-campionato MotoE nel 2022, e l’anno prossimo? In attesa della nuova stagione, arriva la conferma che Eric Granado e LCR E-Team continueranno insieme. Di oggi la notizia del rinnovo tra il pilota brasiliano e la squadra di Lucio Cecchinello per un altro anno. Un primo nome per la struttura dell’ex pilota veneto in vista di un 2023 rivoluzionario, con le Ducati V21L al posto delle Energica Ego Corsa.

“Insieme abbiamo svolto davvero un gran lavoro” ha sottolineato Granado. “Ho chiuso 2°, la mia migliore posizione di sempre in MotoE nel mio anno più bello con cinque vittorie ed otto podi. L’anno prossimo avremo un’altra moto, più gare, nuove piste, e diventerà un Mondiale, ovvero molto di più. Sono contento di rimanere con la stessa squadra, siamo pronti per lottare dall’inizio alla fine.”

“Eric Granado è un pilota molto competitivo, abbiamo lottato per il titolo fino all’ultima gara” ha aggiunto Lucio Cecchinello. “Questo rinnovo mi rende molto fiero: tutta la squadra darà il massimo per fornire il miglior pacchetto possibile per la prossima stagione. Non vediamo l’ora di iniziare!”

MotoE 2023, le conferme

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-?

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: LCR E-Team

