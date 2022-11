MotoE, doppia conferma LCR: avanti anche con Miquel Pons nel 2023

La squadra di Lucio Cecchinello si avvia verso la nuova era MotoE con due certezze. Dopo la recente conferma di Eric Granado, ecco il nome del secondo pilota 2023. Nientemeno che Miquel Pons, approdato in LCR E-Team due anni fa da debuttante. Sia il vice-campione in carica che il maiorchino hanno quindi convinto l’ex pilota veneziano, che ha deciso per la doppia conferma. Ci sarà una Ducati V21L tutta da scoprire, ma l’obiettivo rimane uno solo: lottare per il titolo.

“Questa è una grande famiglia per me, sarà il terzo anno insieme” ha sottolineato Miquel Pons. Tolti i brividi ad Assen, quand’è stato investito da Marc Alcoba (i dettagli), lo spagnolo ha concluso la sua stagione migliore. Quattro podi e due pole in sei round di due gare ciascuno, chiudendo 5° in classifica generale. Come risultati, aggiungiamo la vittoria ed il podio ottenuti l’anno prima all’esordio. “Crediamo nel suo potenziale e ha dimostrato di essere un pilota veloce” ha aggiunto Lucio Cecchinello. “Ma siamo convinti che abbia un ulteriore margine di miglioramento. Insieme puntiamo al campionato.”

MotoE 2023, le conferme

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori-?

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino