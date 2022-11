Collari d’Oro, moto protagoniste con Bagnaia (MotoGP) e Verona (Enduro)

Giornata di Collari d’Oro, il prestigioso riconoscimento del CONI che ogni anno viene assegnato agli atleti più meritevoli. Pecco Bagnaia ed Andrea Verona sono chiaramente nella lista per i loro meriti sportivi in questa stagione 2022 ormai alla fine. Il piemontese per il Mondiale MotoGP (secondo premio dopo quello nel 2018 per l’iride Moto2), il 23enne di Thiene invece per il terzo titolo consecutivo in Enduro E1. Unici due motociclisti di una lista come sempre molto lunga, che spazia tra tantissime discipline sportive.

“Bagnaia e Verona rappresentano la velocità e il fuoristrada. Quindi, idealmente, tutto il motociclismo sportivo” ha dichiarato il presidente FMI Giovanni Copioli. “Sono atleti dai valori forti, sani e che danno un’ottima immagine del motociclismo. Mai sopra le righe, fanno della passione e dell’impegno le basi per raggiungere i risultati che ottengono. Per il nostro sport sono delle figure molto positive. Come Federazione Motociclistica Italiana proseguiremo nel nostro lavoro volto a formare e crescere i talenti e continuare ad essere presenti, come ormai avviene da anni, alla Cerimonia dei Collari d’Oro del CONI.”

Non solo Bagnaia e Verona: c’è tanto nuoto azzurro, così come non è mancata la Nazionale maschile di Pallavolo campione del mondo. Oppure citiamo Amos Mosaner e Stefania Costantini, i ragazzi che hanno fatto la storia del curling alle Olimpiadi. Non dimentichiamo la campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, più i ragazzi del tiro a volo, della scherma, di short track, pentathlon e vela. Tanti i premiati anche nelle discipline paralimpiche. I ragazzi del nuoto in particolare, ma anche sci, tiro con l’arco, equitazione, handbike, tennis tavolo.

C’è poi anche una lunga lista di Palme d’Oro al Merito Tecnico per allenatori e direttori tecnici di alcuni di questi campioni. Premiate anche le società sportive più meritevoli, infine le personalità. A Roma la carrellata dei tantissimi nomi di uno sport italiano che di distingue sempre di più anche a livello internazionale.

Foto: Instagram