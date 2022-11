MotoE: Alessandro Zaccone e Hikari Okubo per Tech3 nel 2023

La truppa italiana in MotoE diventa ancora più folta. Ci sarà anche Alessandro Zaccone, di ritorno nel campionato elettrico ma chiamato a scoprire tante novità. Sarà ora un vero Mondiale, addio ad Energica per far spazio alla Ducati V21L. Dopo l’anno in Moto2, ecco la firma con Tech3 per la prossima stagione. Accanto a lui c’è Hikari Okubo, in uscita dal team Ajo e nuovo acquisto di Hervé Poncharal, che affronterà la nuova era quindi con una formazione totalmente rinnovata.

Alessandro Zaccone, 23enne riminese, ha corso in MotoE nel biennio 2020-2021. Nell’ultimo anno, con una vittoria e due podi, era vicinissimo al titolo, prima di un pauroso incidente nella prima delle due gare a Misano. Quest’anno ha debuttato a tempo pieno in Moto2, ottenendo quattro piazzamenti a punti ed un 11° posto come miglior risultato. Hikari Okubo, 29enne di Kodaira (Tokyo), ha disputato il campionato MotoE nell’ultimo biennio nelle file del team di Ajo Motorsport. Quest’anno in Gara 1 a Le Mans ha chiuso 3°, ottenendo il suo primo e unico podio finora.

MotoE 2023, le conferme

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori-?

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon