Moto2, notizie su Carlos Tatay: “Strada lunga e difficile, ma è forte”

Domenica scorsa, in occasione della prima delle due gare Moto2 a Portimao, aveva luogo il grave incidente che ha visto protagonista Carlos Tatay. Un appuntamento del JuniorGP che prometteva di regalare altre grandi soddisfazioni a pilota e squadra. Come sappiamo invece la possibile bella storia s’è interrotta in Gara 1 col violento highside alla fine del rettilineo dopo appena un giro. Tatay è stato operato d’urgenza presso l’ospedale portoghese di Faro e in seguito trasferito in Spagna in una struttura adeguata. Ecco l’ultimo aggiornamento.

Carlos Tatay, la nota

Il Mandalika SAG Racing Team ha emesso una nuova comunicazione per quanto riguarda il suo pilota Carlos Tatay. Sottolineiamo che la squadra è l’unica fonte ufficiale che, in accordo con la famiglia, comunicherà ogni aggiornamento riguardante qualsiasi piccolo passo avanti compiuto dal 20enne di Valencia. “Al momento la prognosi è ancora riservata” si legge nella breve nota pubblicata dal Mandalika SAG Team via social. “La strada sarà lunga e qualche volta difficile, ma la sua forza sia fisica che mentale ci incoraggia. Crediamo che il processo sarà fruttuoso. Siamo con te Carlos!”

Il pensiero a Tatay

Data la situazione molto delicata è chiaramente difficile avere un quadro preciso. Ci vorrà ancora tempo per sapere con certezza quali sono le effettive condizioni di Carlos Tatay e quale sarà quindi il processo di recupero. Evitiamo quindi qualsiasi ipotesi, in attesa di notizie ufficiali da parte della squadra. Quello che si vede al momento è il grande moto d’affetto arrivato via social per Tatay. Piloti del Motomondiale, colleghi del JuniorGP e tanti altri hanno letteralmente riempito i profili della squadra di messaggi di incoraggiamento e di augurio per una pronta guarigione.

Foto: Social-Carlos Tatay