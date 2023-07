L’Autodromo di Siracusa venduto ad una società australiana

L’Autodromo di Siracusa ha trovato finalmente un acquirente. Si tratta della Methaphor Corporation Pty, una società australiana che ha offerto 3.035.794,13 euro. E’ stata l’unica offerta pervenuta.

La cessione verrà perfezionata nelle prossime settimane. “E’ certamente un fatto positivo – ha dichiarato Domenico Percolla, commissario straordinario del Libero Consorzio a SiracusaNews – Si tratta di un’immobile molto grande e sicuramente chi lo ha acquistato vorrà investire”.

Il circuito, costruito negli anni cinquanta, è lungo 5295 metri ed è in uno stato d’abbandono da anni. La Provincia di Siracusa ha cercato tante volte di vederlo. Nel 2006 ci fu un bando europeo al quale partecipò un’azienda di Ravenna. Iniziarono i lavori ma ben presto si arenarono. Nel 2018 sembrava che ci fosse un interessamento di Aci ma nulla di fatto. Era stato poi messo all’asta varie volte ma non si era mai fatto avanti nessuno (leggi qui).

Ora arriva questo nuovo investitore. Troppo presto per dire quale sarà il futuro dell’ Autodromo di Siracusa ma la speranza è che possano tornare a rombare i motori nel giro di quale anche anno. La pista è bellissima, ricca di curve tecniche, ma necessita di un’importante ristrutturazione. In passato ha ospitato importanti manifestazioni automobilistiche e motociclistiche. Negli anni cinquanta era uno tra gli autodromi più importanti a livello europeo. Si corse regolarmente fino al 1969 dopodiché ci furono tanti alti e bassi. Venne utilizzato a fasi alterne per test di auto e moto ed era comunque molto apprezzato dagli appassionati.

